Итоги года с iGuides: голосуем за лучший флагман 2025

Вот и пролетел ещё один год, который подарил нам кучу прикольных, а иногда даже странных гаджетов. По-традиции запускаем наш ежегодный цикл топ-девайсов, в котором вы, читатели iGuides, сами выбираете лучший гаджет в определённой категории. Сегодня говорим о флагманских смартфонах.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Этот ультрафлагман открыл наш год. Samsung Galaxy S25 Ultra — топовый смартфон южнокорейского бренда. Он получил огромный 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-дисплей с разрешением 1440х3120 пикселей и частотой обновлеия 120 Гц, разогнанный чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy и 12 ГБ оперативной памяти. На выбор доступны накопители от 256 ГБ до 1 ТБ.
Каркас девайса сделан из титана. Внутри установлен аккумулятор на 5000 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядкой. Камеры тут тоже отличные: 200 Мп основной модуль, 50 Мп сверхширик, а также два телефото на 50 Мп и 10 Мп с оптическим зумом до 5x. Разрешение фронталки — 12 Мп. Ещё в плюсы можно вписать влагозащиту IP68, встроенный Galaxy AI и режим DeX, а также работу с S Pen. За год Samsung выпустила несколько прикольных обновлений One UI, а впереди смартфон ждут ещё 7 лет поддержки ПО.
В целом флагманы Samsung живут довольно долго и пользуются большим спросом на вторичке, поэтому Galaxy S25 Ultra будет актуальным ещё долго. Наш обзор Galaxy S25 Ultra можно почитать тут.
iPhone 17 Pro Max
Долгожданный редизайн не оправдал ожиданий фанатов, но Кук придерживается политики: ваши ожидания = ваши проблемы. Обсуждать его нет смысла. А по начинке тут всё в лучшем виде. iPhone 17 Pro Max работает на свежем чипе A19 Pro, который уже поравнялся и обогнал базовые Apple Silicon M1. Впервые его дополняют 12 ГБ оперативной памяти и накопитель до 2 ТБ.
Девайс получил 6,9-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с адаптивной частотой 1-120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Ещё одно заметное улучшение касается eSIM-версии: в «айфон» впервые поставили батарейку на 5088 мАч. По автономности тут всё намного лучше, чем у Android-девайсов с аккумуляторами на 8000+ мАч.
По камерам Apple также довела свою цепочку до логичного завершения. Теперь все три модуля предлагают разрешение 48 Мп. Из нового — перископ с 4-кратным оптическим зумом и фронталка на 18 Мп с квадратным сенсором и режимом Center Stage. В остальном это всё тот же проверенный годами iPhone, который может отлично продержаться дольше 5 лет, если его не разбить и вовремя заменить аккумулятор.
Наш обзор iPhone 17 Pro Max можно почитать тут.
HONOR Magic 8 Pro
Свежак от HONOR — Magic 8 Pro — мощный фотофлагман с упором на производительность и автономность. Смартфон получил самый мощный на сегодняшний день чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, шикарный 6,71-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1,5K и плавной адаптивной частотой обновления 120 Гц. Внутри установлена огромная батарея на 7200 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 120 Вт и беспроводной до 80 Вт. Объём памяти — до 16 ГБ ОЗУ формата LPDDR5X и до 1 ТБ хранилища UFS 4.1.
Камеры здесь тоже на флагманском уровне: основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширик на 50 Мп и перископ на 200 Мп с 3,7-кратным оптическим зумом. Разрешение фронталки — 50 Мп, плюс есть 3D-сенсор для точного и быстрого распознавания лица. Такой набор делает HONOR Magic 8 Pro универсальным устройством для фото, работы и тяжёлых задач с запасом на несколько лет.
realme GT8 Pro
realme GT8 Pro — флагман, который делает ставку не только на мощь, но и на необычную подачу в плане дизайна. У него огромный 6,79-дюймовый OLED-дисплей 2K с частотой обновления 144 Гц и ослепляющей яркостью в 7000 нит, свежий Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батарея на 7000 мАч с проводной зарядкой до 120 Вт и беспроводной на 50 Вт. Дополняют всё это 12/16 ГБ опертивки и до 1 ТБ встроенной памяти. Корпус гибридный — стекло и металл с влагозащитой IP69. Из коробки девайс работает на Android 16 с Realme UI 7.
Камеры тоже впечатляют: основной модуль на 50 Мп разработан совместно с Ricoh GR, ещё есть сверхширик на 50 Мп и телевик на 200 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера — 32 Мп. Особого внимания заслуживает очень уникальная деталь, которой нет у конкурентов: сменные крышки блока камер. Относительно небольшая, но довольно эффектная фишка, позволяющая освежить вид смартфона в пару движений.
Наш обзор realme GT8 Pro можно почитать тут.
Xiaomi 17 Pro Max
Пожалуй, самый кринжовый момент техносегмента в 2025, но зато очень честный. Лэй Цзюнь официально заявил, что новый флагман конкурирует только с iPhone, поэтому и циферки тут подогнали под актуальную серию Apple. Но! Xiaomi 17 Pro Max делает ставку на два экрана, и это сразу выделяет его среди других девайсов. Спереди установлен огромный 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с развёрткой 120 Гц и яркостью до 3500 нит. На задней панели — полноценный 2,9-дюймовый AMOLED Magic Back Screen, который работает на той же частоте 120 Гц и может использоваться для уведомлений, музыки, съемки на основную камеру и кастомных виджетов. Такой формат превращает смартфон в гибрид, где тыловой экран служит одновременно и украшением, и инструментом для повседневных задач.
Производительность обеспечивает свежий Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и до 1 ТБ памяти UFS 4.1. Здесь установлено три камеры по 50 Мп, включая основной сенсор с оптостабом, телевик с 5-кратным оптическим зумом и ширик. Фронталка тоже на 50 Мп. За автономность отвечает батарея ёмкостью 7500 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Ещё смартфон поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB и eSIM. Единственный минус — он пока не добрался до глобального рынка.
HUAWEI Pura 80 Ultra
Самый монструозный фотофлагман с акцентом на профессиональный уровень съёмки. HUAWEI Pura 80 Ultra получил 6,8-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1276х2848 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Kunlun Glass 2. Производительность обеспечивают восьмиядерный Kirin 9020 и графический ускоритель Maleoon 920, в паре с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор на 5170 мАч поддерживает проводную зарядку до 100 Вт и беспроводную на 80 Вт, а корпус защищён по стандартам IP68/IP69.
Главная гордость HUAWEI Pura 80 Ultra — камера. Основной 1-дюймовый сенсор на 50 Мп предлагает регулируемую диафрагму и оптостаб. Дополняет его ультраширик на 40 Мп и два телеобъектива — 50 Мп с 3,7х и 12,5 Мп с 9,4х оптическим зумом. Фронтальная камера на 13 Мп с автофокусом позволяет делать качественные селфи. Такой набор делает смартфон отличным инструментом для фото и видеосъёмки на профессиональном уровне.
OnePlus 15
Один из самых стильных и сбалансированных смартфонов конца 2025 года. OnePlus 15 предлагает мощное железо, солидный дизайн и впечатляющий дисплей. Он получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и развёрткой 165 Гц, топовый Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1. Аккумулятор на 7300 мАч поддерживает быструю проводную зарядку до 120 Вт и беспроводную 50 Вт. Смартфон работает на Android 16 с оболочкой OxygenOS 16. Ещё пачка плюсов — влагозащита IP69K, NFC, Wi-Fi 7 и стереодинамики.
Камеры у OnePlus 15 тоже на топовом уровне флагмана: три сенсора по 50 Мп, включая основной с OIS, сверхширик и перископ с 3,5-кратным оптическим зумом. Разрешение фронталки составляет 32 Мп. По балансу характеристик, оболочки и цены OnePlus 15 — один из самых лучших гаджетов на сегодня. Наш обзор OnePlus 15 можно почитать тут.
Vivo X300 Pro
Смартфон Vivo, но с уклоном на фотовозможности. В X300 Pro производитель сделал ставку на топовые сенсоры и крупную батарею. Он оснащён 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем 1,5K с частотой обновления 120 Гц и работает на чипсете MediaTek Dimensity 9500. Аккумулятор на 6510 мАч поддерживает проводную зарядку на 90 Вт и беспроводную до 40 Вт, а управляет всем Android 16 с OriginOS 6.
Ключевая фича и главная причина популярности Vivo X300 Pro — камеры. Тут установлен основной сенсор на 50 Мп, перископ на 200 Мп и ширик на 50 Мп. Фронталка тоже на 50 Мп, так что качество выдержано со всех сторон. Такой набор делает X300 Pro отличным выбором для тех, кто ставит мобильную фотографию выше всего остального.
OPPO Find X9 Pro
Практически брат-близнец Vivo, который выпускается тем же холдингом, но под брендом OPPO. Find X9 Pro — флагманский смартфон для тех, кто ценит максимальную производительность и камеру уровня профессионала. Он получил 6,78-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1,5K и развёрткой 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 9500 и до 16 ГБ ОЗУ с 1 ТБ встроенной памяти. Аккумулятор ёмкостью 7500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку 80 Вт и беспроводную 50 Вт. Корпус защищён по стандарту IP69, а интерфейс построен на Android 16 с ColorOS 16.
По камерам у OPPO Find X9 Pro всё аналогично Vivo X300 Pro. Основной сенсор Sony LYT-828 на 50 Мп обеспечивает детализацию и точность цветов, сверхширик на 50 Мп расширяет возможности съёмки, а перископический телеобъектив на 200 Мп с оптическим увеличением позволяет приближать объекты без потери качества. Дополнительно есть мультиспектральный датчик на 2 Мп и фронталка на 50 Мп. Такой набор делает смартфон универсальным инструментом для фото, видео и любых повседневных задач.
Google Pixel 10 Pro XL
Топовый аппарат для гиков — Google Pixel 10 Pro XL. Самый крупный флагман бренда, который делает ставку на яркий дисплей, мощные камеры и фирменные алгоритмы Google. Он получил 6,8-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, фирменный чип Tensor G5 и 16 ГБ оперативной памяти. Корпус сделан из алюминия и стекла Gorilla Glass Victus 2, есть защита IP68. Аккумулятор на 5200 мАч поддерживает проводную зарядку до 45 Вт и беспроводную Qi2 до 25 Вт.
По камерам тут скромно, но мощно: основная на 50 Мп, сверхширик на 48 Мп и телевик на 48 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Разрешение фронталки — 42 Мп. Смартфон рассчитан на тех, кому нужен максимально функциональный Android-флагман с хорошим запасом мощности, ярким экраном и упором на фото.
Теперь выбор за вами — участвуйте в голосовании, а итоги мы подведём к концу декабря.