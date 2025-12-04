Итоги года с iGuides: голосуем за лучший предфлагман 2025







Продолжаем подводить итоги года. Вчера мы говорили о флагманских смартфонах, которые произвели впечатление на нас и наших читателей, а сегодня будем оценивать субфлагманы. Как правило, эти девайсы предлагают почти флагманскую начинку, но слегка недотягивают по камерам, материалам или набору фич. Зато в плюсы можно смело вписать более доступную цену. Продолжаем подводить итоги года. Вчера мы говорили о флагманских смартфонах, которые произвели впечатление на нас и наших читателей, а сегодня будем оценивать субфлагманы. Как правило, эти девайсы предлагают почти флагманскую начинку, но слегка недотягивают по камерам, материалам или набору фич. Зато в плюсы можно смело вписать более доступную цену. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

iPhone 17

Samsung Galaxy S25+

Xiaomi 15T Pro

HUAWEI Pura 80 Pro

Poco F8 Ultra

HONOR Magic 8

Базовый iPhone в этом году всех удивил. Apple наконец-то услышала пользователей и поставила 6,3‑дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и Always‑On. Также девайс получил процессор A19, улучшенные камеры на 48+12 Мп, фронталку на 18 Мп с функцией Center Stage и более прочный корпус Ceramic Shield 2.Ещё один плюс iPhone 17 — тут выросла минимальная память до 256 ГБ и добавилась поддержка Wi‑Fi 7. В отличие от старших моделей серии, девайс получил всего 8 ГБ ОЗУ и у него нет телевика. В остальном новинка максимально схожа с iPhone 16.Galaxy S25+ делает упор на функции Galaxy AI и обновлённую обработку изображений. Смартфон оснащён 6,7‑дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+ и развёрткой до 120 Гц, чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy и батареей на 4900 мАч. По камерам тут всё стабильно: 50+12+10 Мп. Зато Samsung подтянула алгоритмы ИИ.По сравнению с предшественником, Galaxy S25+ стал быстрее, стабильнее и умнее благодаря обновлённой платформе и глубокому внедрению ИИ‑функций. Ещё тут есть улучшенный ночной режим и фирменная оптимизация фото.Они из свежайших глобальных релизов от народного бренда — Xiaomi 15T Pro. В нём производитель делает ставку на производительность и съёмку. Девайс получил чип Dimensity 9400+, 6,83‑дюймовый AMOLED-дисплей на 144 Гц и камеры Leica с основным модулем на 50 Мп, телевиком на 50 Мп с 5‑кратным оптическим зумом и сверхширик на 12 Мп. Среди прочих особенностей — до 1 ТБ встроенной памяти и батарея на 5500 мАч с зарядкой до 90 Вт.Комбинация фирменной оптики Leica и мощного чипа даёт смартфону серьёзный запас возможностей для фото, видео и игр. Плюс тут есть быстрая беспроводная зарядка на 50 Вт, продвинутая стабилизация изображения и полная интеграция в экосистему Mi Home.Субфлагман HUAWEI Pura 80 Pro предлагает 6,8‑дюймовый OLED-дисплей на 120 Гц, чип Kirin 9020, до 12/512 ГБ памяти и солидный набор камер на 50+48+40 Мп с 1‑дюймовым сенсором в основе. Также тут мощная батарея на 5170 мАч с зарядкой SuperCharge на 100 Вт и беспроводной до 80 Вт, и влагозащита IP68/IP69.HUAWEI сделала упор на камеру и автономность: крупный сенсор, продвинутый телевик, быстрые режимы зарядки и фирменная оптика позволяют смартфону уверенно конкурировать с фотофлагманами.Ещё один релиз от Xiaomi — Poco F8 Ultra — производительный флагман на Snapdragon 8 Elite Gen 5 с 6,9‑дюймовым AMOLED-экраном 2K с частотой обновления 120 Гц и батареей на 6500 мАч. Он только недавно поступил в продажу, но уже нашёл свою аудиторию. И это полноценный флагман по цене середняка. Тут три камеры по 50 Мп с перископом и 5‑кратным оптическим зумом. Ещё девайс предлагает влагозащиту IP69 и беспроводную зарядку до 50 Вт.Смартфон выделяется агрессивным железом, объёмной батареей и акустикой Bose. А поддержке проводной зарядки на 100 Вт, ультразвуковому сканеру и свежему Android 16 позавидуют даже некоторые суперфлагманы прошлых лет.Пожалуй, HONOR Magic 8 — один из самых недооценённых смартфонов на рынке. При шикарном наборе характеристик он стоит дешевле старшей модели серии. А по железу у них почти паритет. Magic 8 получил чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,58‑дюймовый LTPO OLED-дисплей на 120 Гц и аккумулятор на 7000 мАч. Камеры тут тоже мощные — 50+50+64 Мп с 3‑кратным зумом, фронталка на 50 Мп и конфигурации памяти до 16/1024 ГБ. Завершает всё это быстрая проводная зарядка до 90 Вт и беспроводная до 80 Вт.В этой модели HONOR делает ставку на автономность, производительность и дизайн. При этом по дисплею и камерам она не сильно уступает «прошке». Единственное существенное различие — телевик. В остальном HONOR Magic 8 — отличный субфлагман с запасом мощности на несколько лет.