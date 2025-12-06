Итоги года с iGuides: выбираем лучшие смарт-часы 2025

Кажется, он только начался, а уже заканчивается. Продолжаем подводить итоги уходящего года в мире технологий. Сегодня вспомним лучшие смарт-часы, представленные в 2025-м, а также все их особенности.
Содержание:
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Ultra 3
- Apple Watch SE 3
- Samsung Galaxy Watch8
- Samsung Galaxy Watch Ultra 2
- Huawei Watch 5
- Huawei Watch Fit 4 Pro
- Huawei Watch GT 6 / 6 Pro
- OnePlus Watch 3
- Amazfit Balance 2
- Amazfit Active 2R
- Amazfit T-Rex 3 Pro.
Apple Watch Series 11
Фотo: Apple
Смарт-часы от Apple зачастую являются безапелляционным выбором для пользователей iPhone. Компания сохраняет монополию на ряд функций и не дает их сторонним часам — например, ответ на уведомления текстом или голосом, доступ к голосовому помощнику и так далее. Что касается Series 11, то внешне это практически та же «десятка». В этом году Apple заявила более прочное защитное стекло Ion-X для моделей с алюминиевым корпусом и сапфировое для версии с корпусом из титанового сплава. Самыми заметными функциями стали предупреждение о развитии гипертонии, получаемое на основе мониторинга артериального давления и улучшенный контроль за сном, которые, впрочем, можно получить и на более старых моделях.
Apple Watch Ultra 3
Фотo: Apple
Apple сделала ставку на минимальные изменения в своих флагманских часах, поэтому уже третье поколение от первого мало отличается. И всё же изменения есть. Дисплей стал больше, с соответствующим увеличением разрешения, а рамки — тоньше. OLED-матрица получила функцию LTPO3, с минимальной яркостью всего в 1 нит. Автономность не изменилась, а вот зарядка стала быстрее — до 80% всего за полчаса. Ultra 3 это простой и очевидный выбор тех, кто просто ищет самое новое, лучшее и дорогое. Пользователи, привыкшие высчитывать соотношение «цена-функции», могут усомниться в целесообразности покупки этой модели.
Apple Watch SE 3
Фотo: Apple
Многие СМИ назвали эти бюджетки лучшим выбором 2025 года за их цену и набор опций. Алюминиевый корпус и прочное стекло экрана не вызывают ощущения дешевизны, напомнить о ней могут разве что довольно заметные рамки дисплея. Теперь модель предлагает Always-on Display, чип S10, поддержку жестов, температурный датчик обнаружение апноэ, быструю зарядку, поддержку 5G-сетей, функцию «оценки сна». Разница с Series 10 лишь в габаритах, автономности и ценнике.
Samsung Galaxy Watch8
Здорово, что у Samsung вырисовался свой стиль часов — круглый со слегка «оквадраченными» боками. Дисплей тут не самый большой, всего 1,34 дюйма (у Classic — 1,5 дюйма), но он выдает 3000 нит яркости и поддерживает Always-on Display. Внутри скрывается полноценная смарт-платформа Wear OS 6, так что никаких ограничений в плане функциональности не будет. Собственный чип Samsung Exynos W1000 отвечает за плавность работы и справляется с этим очень неплохо. Фишка часов Galaxy: поворотный металлический безель, небесполезная вещь в навигации по системе. Обзор был здесь.
Samsung Galaxy Watch Ultra 2
Новинка не отличается визуально от оригинальной модели. Она получила круглый дисплей 1,5 дюйма с пиковой яркостью 3000 нит, титановый корпус, чип Exynos W1000. Часы визуально более массивные, тяжелые, брутальные; присутствуют «спортивные» оранжевые акценты. От базовых моделей Ultra отличается внешне, материалами корпуса, а также несколькими фичами для активных спортсменов. А еще нужно сказать, что часы Samsung не работают с iPhone, подключить эти два гаджета друг к другу невозможно.
Huawei Watch 5
Новинка ориентирована на тех, кто ведет активный образ жизни и пристально следит за своим здоровьем. Основной фишкой стал новый сенсор X-TAP на боковой грани, он позволяет комплексно отслеживать состояние сердечно-сосудистой системы. Приложив кончик пальца, можно пройти экспресс-тест и получить 11 показателей здоровья на выходе. В остальном часы похожи на предыдущее поколение: автономность 3-5 дней, беспроводная зарядка, титановый корпус, влагозащита. Обзор был тут.
Huawei Watch Fit 4 Pro
Эти часы совсем не похожи, на линейку Watch — они прямоугольной формы, но при этом дизайн-код «яблочных» не повторяют, внешний вид самобытен. Тут алюминиевый корпус, большой дисплей 1,82 дюйма под сапфировым стеклом, возможность разговаривать прямо с часов. Крепление ремешком тут уникальное, это надо учитывать. Версия HarmonyOS урезана в плане приложений, их всего полтора десятка. Неравномерная толщина рамки несколько портит внешний вид, но в целом часы смотрятся достойно и стильно. Обзор был тут.
Huawei Watch GT 6 / 6 Pro
Продолжение классической линейки круглых часов, в которых приставка GT обозначает некоторую бюджетность в плане ОС, но в остальном модели не уступают более дорогим номерным. Тут полный набор датчиков здоровья и достойная аналитика показателей с них, самый свежий интерфейс, прочный стальной (титановый для GT6 Pro) корпус. Дисплей OLED на 1,47 дюйма в обоих случаях, яркий, четкий. Интерфейс работает максимально плавно, над этим поработали еще в HarmonyOS 5, а в 6 версии всё стало только лучше. Обзор GT6 был тут, а GT6 Pro — здесь.
OnePlus Watch 3
Это полноценные смарт-часы на базе Wear OS с собственной оболочкой бренда и чипа Snapdragon W5 — любые приложения встанут без проблем. При этом помните, что часы на данной ОС не работают с iPhone. Дисплей 1,5 дюйма LTPO AMOLED, корпус сделан из стали и титана. Автономность достойная — 5-8 дней в зависимости от использования. Кого-то могут смутить зеркально полированные торцы часов. Обзор был тут.
Amazfit Balance 2
Флагманские часы китайского бренда работают на собственной ОС, для которой существует очень много приложений и бесчисленное количество циферблатов — платных и бесплатных. Многие оценят возможность добавлять свои вочфейсы. Внешне часы умеренно-брутальны, при этом смотрятся аккуратно. Есть влагозащита 10 АТМ, полный набор датчиков здоровья и удобное приложение. Дисплей тут на 1,5 дюйма, AMOLED с пиковой яркостью 2000 нит, прикрыт он сапфировым стеклом. Обзор был тут.
Amazfit Active 2R
Чуть более доступная модель, работает на той же ZeppOS, позиционируется для активных людей. Фишка часов в минималистичном дизайне, очень напоминающем классические часы. Дисплей небольшой, всего 1,32 дюйма. В интерфейсе настроить по своему вкусу можно практически всё, это большой плюс Amazfit как таковых. Автономность впечатляющая — порядка 10 дней при умеренном использовании, но быстрой зарядки нет. Обзор был тут.
Amazfit T-Rex 3 Pro
«Тирексы» — это своего рода классика в мире агрессивного дизайна. Они большие, толстые, массивные, с нарочито выделяющимися креплениями корпуса и угловатостями; всё это отсылает к легендарному дизайн-коду G-SHOCK. Тут стальной безель, полимерный корпус, влагозащита 10 АТМ и устойчивость к перепадам температур в диапазоне от -30°С до +70 °С. Дисплей OLED 1,5 дюйма под стеклом Gorilla Glass имеет пиковую яркость 2000 нит — даже на самой высокой горе читаемость сохранится. В плане функций часы не уступают другим моделям бренда — множество приложений, циферблатов и гибкая настройка ОС. Обзор был здесь.
Какие часы вы считаете наиболее удачными в текущем году? Быть может, уже прикупили какие-то из них? Проголосовать за лучшую модель можно в нашем Telegram-канале, итоги подводим в конце декабря.