Итоги года с iGuides: выбираем лучший складной смартфон 2025

Олег
Фото: Samsung
Кажется, он только начался, а уже заканчивается. Продолжаем подводить итоги уходящего года в мире технологий. Сегодня вспомним лучшие складные смартфоны, представленные в 2025-м, а также все их особенности. В конце статьи выберем лучший.

Содержание:

Горизонтальные раскладушки

Это так называемый формат «книжки», когда смартфон состоит из двух вертикально-ориентированных половин и раскрывается горизонтально. Главная фишка — большой внутренний дисплей, сопоставимый с небольшим планшетом.

Google Pixel 10 Pro Fold

Фото: Google
Самый дорогой смартфон Google в истории ($1799 или около 140 тыс.руб.) и немного странноватый в плане дизайна. Полноценный флагман: алюминиевый каркас, OLED-дисплеи внутри и снаружи (8 и 6,4 дюйма соответственно) с яркостью до 3000 нит, автономность до 30 часов, тройной основной модуль камер и пара фронталок. А еще заявлена водостойкость IP68. «Под капотом» 3-нм чип Tensor G5 с упором на нейросетевые возможности.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Fold 7

Флагманская модель от мастодонта раскладушек. Фолды Samsung хвалят за продуманность интерфейса внутреннего дисплея, благодаря чему он становится не просто прикольным, а реально полезным инструментом. Тут Dynamic AMOLED дисплеи на 6,5 и 8 дюйма, до 16 Гб ОЗУ, тройной основной модуль с камерой на 200 Мп, чип Snapdragon 8 Gen 3 Elite в специальной разогнанной версии для Galaxy. Выглядит девайс стильно и современно, а также ставит рекорды толщины корпуса. Обзор был тут.

vivo X Fold5

Фото: vivo
Девайс от китайского бренда в этом году на какое-то время получил звание самого тонкого складного смартфона — всего 4,3 мм в разложенном виде и 9,2 мм в сложенном. Внешний вид очень хорош, устройство смотрится элегантно и свежо, хотя большой круглый блок камер уже скорее отживает свой пик популярности. Здесь отличные OLED-дисплеи на 6,53 и 8,03 дюйма с яркостью до 4500 нит, процессор Snapdragon 8 Gen 3, основная камера на 50 Мп, аккумулятор — внушительные 6000 мАч. Смартфон привлекает ценником: на старте летом стоил порядка 75 тысяч рублей, а сейчас можно найти и подешевле.

Honor Magic V5

Фото: Honor
Еще один именитый «китаец» в топе — фирменный дизайн-код Honor с «переливом» на корпусе. Дисплеи тут разные: внешний LTPO OLED на 6,43 дюйма, а внутренний AMOLED на 7,95 дюйма. Можно выбрать версию с накопителем до 1 ТБ, блок камер тройной с 50 Мп основным модулем. В комплекте есть необычной формы чехол с открывающимся колечком-подставкой. Некоторым может не понравиться, насколько сильно выпирает модуль камер — у конкурентов он выглядит аккуратнее.

Вертикальные раскладушки

В народе их называют «пудреницами», а по факту это классический формат раскладушек из 2000-х годов, только всю внутреннюю поверхность занимает дисплей с гибкой матрицей. Основная фишка — компактность и слегка ностальгические тактильные ощущения. Вертикальные раскладушки обычно дешевле горизонтальных, при этом их наполнение чаще среднебюджетное, чем флагманское.

Xiaomi Mix Flip 2

Фото: Xiaomi
Летняя новинка от суперизвестного китайского бренда. На борту два дисплея: внешний 4,01 дюйма и внутренний 6,86 дюйма. Внешний дисплей нельзя использовать как основной, для него предусмотрен отдельный интерфейс с ограниченными функциями. При этом есть поддержка многих приложений, режим селфи и просто украшающие смартфон обои. Смартфон работает на флагманском Snapdragon 8 Elite, предлагает 12 либо 16 Гб ОЗУ, до 1 ТБ накопителя и две физические SIM. Аккумулятор на 5165 мАч должен обеспечить нормальную автономность. Цена на старте была от 65 тысяч рублей.

Motorola Razr 60 Ultra

Фото: Motorola
Устройство позиционируется брендом как флагманское. Здесь и связка Snapdragon 8 Elite + 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ памяти, и внешний дисплей с полноценным интерфейсом без ограничений, и внутренний AMOLED с частотой обновления изображения до 165 Гц. А вот по автономности новинка чуть хромает — всего 4700 мАч, но быстрая зарядка на 68 ватт должна несколько сгладить ситуацию. Есть eSIM, что не может не радовать. Отличительная фишка — сотрудничество с Pantone при выборе цветов корпуса. Стартовал смартфон с $1300 в США и Канаде.

Samsung Galaxy Z Flip 7

Flip 7

Южнокорейская новинка подтянулась по всем фронтам и в этом году заслуживает гораздо меньше критики. Теперь тут внешний дисплей 4,1 дюйма от края до края с собственным, урезанным, но очень продуманным интерфейсом и удобными виджетами. Внутри собственный 3-нм чип Exynos 2500 и 12 Гб ОЗУ, камера двойная на 50+12 Мп. Рамки основного экрана отличаются тонкостью, да и в целом смартфон выглядит очень стильно и современно. Матовое стекло приятно лежит в руке, при этом не пачкается и не царапается. Обзор был тут.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Flip 7 FE

Устройство довольно компромиссное рядом как со «старшим братом», так и с прошлогодними моделями. Сам по себе смартфон неплох, но работает на прошлогоднем чипсете Exynos 2400, получил лишь 8 Гб ОЗУ и аккумулятор на 4000 мАч. Внешний дисплей небольшой, всего 3,4 дюйма, а внутренний хорош — Dynamic AMOLED 2X 6,7 дюйма. Главная претензия к нему — ценник, он существенно выше конкурентов, схожих по спецификациям. Обзор был тут.

Трифолды

Форм-фактор появился совсем недавно. Это смартфон, состоящий из трех вертикальных частей. Раскладываться он может по-разному — как буклет, либо в форме буквы Z. Главная фишка — очень большой дисплей формата полноразмерного планшета.

Samsung Galaxy Z TriFold

Фото: Samsung
Второй в мире смартфон с двумя шарнирами, а также первый и единственный вышедший в 2025 году. Любопытно, что Samsung (лидер в раскладушках) не успела выпустить первый в мире «трифолд», уступив Huawei. Однако релиз всё-таки случился и оказался хорош.

Смартфон только-только вышел, так что сказать о нем пока особо нечего: складывается в форме буклета, имеет толщину 4,2 мм в разложенном виде и предлагает дисплей 10 дюймов с фирменной One UI, адаптированной для таких размеров. Емкость АКБ расстроила, всего 5200 мАч для такого гиганта смотрятся куцо, но быть может всё зарешает оптимизация. Блок камер тройной с основным модулем на 200 Мп, процессор Snapdragon® 8 Elite для Galaxy, ценник — от $2500 (или 200 тысяч рублей).


Какой складной смартфон вы считаете наиболее удачным в текущем году? Быть может, уже прикупили какой-то из них? Проголосовать за лучшую модель можно в нашем Telegram-канале, итоги подводим в конце декабря. 


1
Комментарии

+35
myname32
Как по мне чтобы обьективно выбрать лучший смартфон из представленных, нужно хоть немного попользоваться каждым смартфоно.
Сегодня в 13:18
#
tellurian
+2746
tellurian myname32
Тут скорее по критерию нравится не нравится внешне.
Так согласен с вами. Даже после просмотра в магазине мне не ясно, удобен или нет такой вариант. Нужно пару недель походить и тогда будет ясно.
Сегодня в 14:48
#
Tigrolik
+735
Tigrolik
«имеет толщину 4,2 дюйма в разложенном виде»
Больше 10 см толщина. Мощно.
Сегодня в 13:30
#