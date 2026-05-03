Из App Store пропало еще одно важное российское приложение

Олег


Компания Apple удалила из своего магазина приложений российский браузер «Луна». Утилиту больше невозможно найти через поиск, а по прямой ссылке отображается оповещение о недоступности приложения. Если вы скачивали его ранее со своего аккаунта, то в списке покупок приложение отображается, но загрузить его невозможно. Установленные на iPhone и iPad утилиты будут работать в обычном режиме. 

Браузер «Луна» содержал встроенные сертификаты безопасности Минцифры, которые стали необходимы после 2022 года. Многие клиенты ВТБ и Сбербанка пользовались этим браузером для онлайн-банкинга, а сами банки активно рекомендовали его для этих целей. Причины удаления приложения пока не озвучивались, как и сроки возвращения утилиты в магазин Apple. 
Комментарии (6)

+26
marisabel
Да кому нужна эта шляпа🤣
Вчера в 10:49
+69
myname32
ну уж очеееень важное )
Вчера в 11:17
+75
Keks08
Настолько важное, что мало кто о нем слышал.
Вчера в 13:12
+387
rolaks
Кто является клиентом банка ВТБ о нем прекрасно слышали и его использовали.
Вчера в 13:38
migachevm
+216
migachevm rolaks
являюсь клиентом ВТБ. скачал эту луну и тут же удалил. вхожу в банк через веб приложение браузера сафари. никаких проблем. в чем было удобство этого приложения расскажите пожалуйста
Вчера в 16:57
+1058
hate_u rolaks
За десяток лет пользования ВТБ никогда не слышал об этой Луне и не понимаю зачем она мне.
Вчера в 18:31
