Из App Store пропало еще одно важное российское приложение

Компания Apple удалила из своего магазина приложений российский браузер «Луна». Утилиту больше невозможно найти через поиск, а по прямой ссылке отображается оповещение о недоступности приложения. Если вы скачивали его ранее со своего аккаунта, то в списке покупок приложение отображается, но загрузить его невозможно. Установленные на iPhone и iPad утилиты будут работать в обычном режиме.

Браузер «Луна» содержал встроенные сертификаты безопасности Минцифры, которые стали необходимы после 2022 года. Многие клиенты ВТБ и Сбербанка пользовались этим браузером для онлайн-банкинга, а сами банки активно рекомендовали его для этих целей. Причины удаления приложения пока не озвучивались, как и сроки возвращения утилиты в магазин Apple.