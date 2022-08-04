Из App Store удалены 400 тысяч приложений за три месяца. Что происходит?

Компания Apple провела масштабную «зачистку» своего магазина приложений App Store. Об этом сообщает зарубежный ресурс AppleInsider.
Согласно источнику, аналитическая компания Pixalate опубликовала отчет о деятельности Apple и Google в области защиты пользователей от мошенничества. Среди прочего, за второй квартал обе компании суммарно удалили 592 тысячи приложений из своих фирменных магазинов App Store и Play Store.
Любопытно, что Apple подчистила вдвое больше приложений, чем Google — 439 тысяч против 200 тысяч штук. В случае с App Store отмечается, что по большей части — 64% — удален был софт, не получивший обновлений в течение минимум двух последних лет. Помимо этого, компания «проредила» множество приложений в категории «Здоровье и фитнес». Примерно 31% удаленных утилит до сих пор не имели заявленной политики конфиденциальности.
«Чистке» подверглись также тысячи приложений-мошенников. И, наконец, Apple удалила из магазина 19 приложений, так или иначе связанных со «Сбербанком». Любопытно, что большинство удаленных программ (в том числе мошеннических) всё еще можно скачать из раздела «Покупки», но софт «Сбербанка» недоступен даже там.
Ранее мы рассказали, как можно установить приложения «Сбербанка», «Альфа-банка», ВТБ и другой удаленный из App Store софт. Есть аж три способа это сделать.