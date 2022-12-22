App Store iPhone Росбанк

Из App Store удалены еще два российских приложения

Олег

Росбанк


Компания Apple удалила из своего магазина App Store еще два приложения российского банка. Об этом пишут СМИ.

Речь идет о «Росбанке», который попал под антироссийские санкции США. В Apple App Store больше нельзя найти и скачать приложения «Росбанк Онлайн» и «Росбанк Малый бизнес» — похоже, что они удалены Apple из-за санкций против банка. В магазине осталось лишь приложение «Росбанк Lifestyle», но, скорее всего, ненадолго.

«Росбанк» уже прокомментировал удаление своих утилит и сообщил клиентам, что нужно делать:
«Если приложение уже установлено, не удалять его и не переводить в «спящий режим». Для этого нужно отключить в настройках смартфона функцию «Сгружать неиспользуемые приложения».Если приложения не установлены, можно использовать интернет-банк. … Мы уже работаем над дополнительными альтернативными решениями и расскажем о них в ближайшие дни.»

Ранее мы рассказывали, как можно установить приложение, которое удалено из App Store. А если оно у вас уже установлено, как можно скорее «законсервируйте» его на случай удаления с устройства. 

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