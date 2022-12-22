Из App Store удалены еще два российских приложения



Компания Apple удалила из своего магазина App Store еще два приложения российского банка. Об этом пишут СМИ.



Речь идет о «Росбанке», который попал под антироссийские санкции США. В Apple App Store больше нельзя найти и скачать приложения «Росбанк Онлайн» и «Росбанк Малый бизнес» — похоже, что они удалены Apple из-за санкций против банка. В магазине осталось лишь приложение «Росбанк Lifestyle», но, скорее всего, ненадолго.



«Росбанк» уже прокомментировал удаление своих утилит и сообщил клиентам, что нужно делать:



«Если приложение уже установлено, не удалять его и не переводить в «спящий режим». Для этого нужно отключить в настройках смартфона функцию «Сгружать неиспользуемые приложения».Если приложения не установлены, можно использовать интернет-банк. … Мы уже работаем над дополнительными альтернативными решениями и расскажем о них в ближайшие дни.»