Из браузера Chrome наконец уберут бесящую функцию. Её разрешат отключить

Google готовит возможность отключить ленту рекомендаций в своем фирменном браузере Chrome для Android. Об этом сообщает профильный ресурс 9to5Google.Речь идет о разделе рекомендаций, который обычно размещен на главной странице Chrome. Если смотреть сверху вниз, то домашний экран содержит поисковую строку Google, иконки «недавно просмотренных» сайтов, а еto ниже — два канала новостей и рекомендаций. Один из них это Discover, который показывает вам новости, подобранные алгоритмом, а второй содержит сообщения магазинов и торговых точек, которые потенциально могут быть вам интересны (она есть только в Android).Согласно источнику, Google скоро позволит убрать ленту рекомендаций с главной страницы при помощи команды в chrome://flags. Этот «флаг» полностью удаляет обе ленты от Google, как Discover, так и новости магазинов. Благодаря этой возможности главная страница браузера станет чище, приложение будет быстрее и легче запускаться, а также потреблять меньше мобильного трафика. Вот как будет выглядеть «флаг»: