Chrome Обновления

Из браузера Chrome наконец уберут бесящую функцию. Её разрешат отключить

Олег

Хром одобряет


Google готовит возможность отключить ленту рекомендаций в своем фирменном браузере Chrome для Android. Об этом сообщает профильный ресурс 9to5Google. 

Речь идет о разделе рекомендаций, который обычно размещен на главной странице Chrome. Если смотреть сверху вниз, то домашний экран содержит поисковую строку Google, иконки «недавно просмотренных» сайтов, а еto ниже — два канала новостей и рекомендаций. Один из них это Discover, который показывает вам новости, подобранные алгоритмом, а второй содержит сообщения магазинов и торговых точек, которые потенциально могут быть вам интересны (она есть только в Android). 

Chrome

Согласно источнику, Google скоро позволит убрать ленту рекомендаций с главной страницы при помощи команды в chrome://flags. Этот «флаг» полностью удаляет обе ленты от Google, как Discover, так и новости магазинов. Благодаря этой возможности главная страница браузера станет чище, приложение будет быстрее и легче запускаться, а также потреблять меньше мобильного трафика. Вот как будет выглядеть «флаг»:
Feed ablation
Enables feed ablation.
#feed-ablation
На данный момент точно известно, что новая настройка появится в Android-версии браузера — ориентировочно можно ждать ее в следующем месяце вместе с апдейтом Google Chrome 103. Однако есть слух, что аналогичная настройка будет внедрена и для iOS. Следите за обновлениями. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

0
SemyonCh
Так она уже есть. Можно тупо отключить через Настройки браузера>Рекомендации
час назад в 11:30
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mystique_man
+1570
mystique_man
Для РФ же эту функцию вообще отключили.
час назад в 12:03
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