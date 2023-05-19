Из iOS 16.5 удалили функцию, которая была в бета-версии

Олег

iOS 16.5

Фото: iDB

Компания Apple исключила из релизной версии iOS 16.5 и iPadOS 16.5 функцию, которая присутствовала в период тестирования. Об этом пишет iDownloadBlog.

Вчера мы писали, что Apple выпустила релизные версии iOS 16.5 и iPadOS 16.5. Уже после их выхода некоторые внимательные пользователи обратили внимание, что из прошивки исчезла функция, которая присутствовала в ней почти весь период бета-тестирования.

Речь идет о команде, которая позволяла запускать запись экрана с помощью Siri, не нажимая на кнопки. Мы даже писали об этой функции отдельно. Оказалось, что она более недоступна. Пока неизвестно, добавит ли Apple её в дальнейшем, например, в только что вышедшей iOS 16.6 Beta 1. Сама Apple никак не комментировала свое решение. 

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Источник:
iDownloadBlog
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