iOS 18 лишится Apple ID

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Компания Apple собирается отказаться от широко известного наименования своего единого аккаунта. Об этом пишет MacRumors.



Ранее уже появлялся слух о переименовании Apple ID, а теперь его подтвердил авторитетный аналитик и инсайдер Марк Гурман. По его словам, уже в 2024 году мы дружно попрощаемся с привычным для всех Apple ID и увидим новое название в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15.







Считается, что единая система аутентификации в «яблочных» сервисах получит название Apple Account. Пока неясно, будет ли слово Account переводиться на другие языки для большей нативности (например, «Аккаунт Apple» на русском), или же наименование останется единым для всех стран. По словам Гурмана, у Apple уже есть команда сотрудников, отвачающих за Apple Account.



Правда это или нет, мы традиционно узнаем уже в июне, на грядущей WWDC 2024.