Из iOS 18 тихо пропал легендарный раздел рабочего стола, который радовал нас почти 8 лет

Олег

iOS 18


Компания Apple предприняла решительный шаг и отказалась от большого кластера виджетов рабочего стола. Их больше нельзя ни добавить, ни использовать, ни даже просмотреть.

Речь идет о виджетах «старого» типа, которые впервые пришли на рабочий стол в iOS 10. Для них был выделен отдельный экран «Сегодня», который открывался свайпом вправо с первой страницы хоумскрина. Спустя четыре года в iOS 14 виджеты были полностью переосмыслены: они стали больше, красивее, приведены в единый стиль со всей системой, но самое главное — теперь их можно было выносить с экрана «Сегодня» на любую страницу хоумскрина.

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Виджеты

Однако сам боковой экран никуда не делся, и с релиза iOS 14 на нем стали вместе жить старые и новые виджеты. Визуально получался диссонанс; однако многие разработчики не торопились переделывать свои виджеты, поэтому в течение четырех лет два типа виджетов размещались рядом и редактировались отдельно друг от друга.

Начиная с iOS 18, старых виджетов больше нет в системе. Панель с ними пропала с экрана «Сегодня», как и кнопка «Настроить». Теперь iOS считает, будто их вовсе не существует. Этот шаг очень огорчит тех, кто пользовался старыми виджетами (например, меня), но возможно простимулирует девелоперов наконец разработать новые. 

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Комментарии

tellurian
+1828
tellurian
Ещё один повод пока не ставить 18. Фото в 18.1 сделали лучше, но не так как было.
час назад в 17:06
#
+942
Paspartu tellurian
Да поняли уже, что ты не поставишь её
час назад в 17:28
#
Anatoly076
+276
Anatoly076
Вообще не понял где та разница между старые и новые виджеты — пользуюсь фактически двумя: 1. Бонусная карта АЗС — оперативно посмотреть есть ли что списать! 2. Мегафон, чтобы понимать когда отрубят связь если не оплатить.
Чего туда еще запихнуть не понятно. На главном экране мне это не нужно 24/7 лицезреть, а вот там слева 👈- самое место!
8 минут назад
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