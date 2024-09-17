Из iOS 18 тихо пропал легендарный раздел рабочего стола, который радовал нас почти 8 лет

Компания Apple предприняла решительный шаг и отказалась от большого кластера виджетов рабочего стола. Их больше нельзя ни добавить, ни использовать, ни даже просмотреть.
Речь идет о виджетах «старого» типа, которые впервые пришли на рабочий стол в iOS 10. Для них был выделен отдельный экран «Сегодня», который открывался свайпом вправо с первой страницы хоумскрина. Спустя четыре года в iOS 14 виджеты были полностью переосмыслены: они стали больше, красивее, приведены в единый стиль со всей системой, но самое главное — теперь их можно было выносить с экрана «Сегодня» на любую страницу хоумскрина.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Однако сам боковой экран никуда не делся, и с релиза iOS 14 на нем стали вместе жить старые и новые виджеты. Визуально получался диссонанс; однако многие разработчики не торопились переделывать свои виджеты, поэтому в течение четырех лет два типа виджетов размещались рядом и редактировались отдельно друг от друга.
Начиная с iOS 18, старых виджетов больше нет в системе. Панель с ними пропала с экрана «Сегодня», как и кнопка «Настроить». Теперь iOS считает, будто их вовсе не существует. Этот шаг очень огорчит тех, кто пользовался старыми виджетами (например, меня), но возможно простимулирует девелоперов наконец разработать новые.