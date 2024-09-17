Из iOS 18 тихо пропал легендарный раздел рабочего стола, который радовал нас почти 8 лет

Однако сам боковой экран никуда не делся, и с релиза iOS 14 на нем стали вместе жить старые и новые виджеты. Визуально получался диссонанс; однако многие разработчики не торопились переделывать свои виджеты, поэтому в течение четырех лет два типа виджетов размещались рядом и редактировались отдельно друг от друга.Начиная с iOS 18, старых виджетов больше нет в системе. Панель с ними пропала с экрана «Сегодня», как и кнопка «Настроить». Теперь iOS считает, будто их вовсе не существует. Этот шаг очень огорчит тех, кто пользовался старыми виджетами (например, меня), но возможно простимулирует девелоперов наконец разработать новые.