Из iOS 18 тихо убрали главное ограничение для Apple Intelligence

Олег

Apple


Компания Apple больше не требует выбора определенной страны для использования своей фирменной нейросети. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, изменение обнаружено сразу в нескольких бета-версиях — iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS 15.1. Ранее для доступа к Apple Intelligence требовалось выполнить несколько условий: сменить язык Siri и интерфейса смартфона на английский (США), а также выбрать страну США как регион нахождения устройства. Последнего требования в свежих «бетках» больше нет: теперь единственным условием работы AI остается лишь смена языка на устройстве.

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Получается, что теперь гораздо больше пользователей могут присоединиться к списку ожидания Apple Intelligence, даже находясь за пределами США. Это ожидаемый и приятный шаг со стороны Apple в преддверие выхода iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 в сентябре. Напомним, что AI работает на устройствах не ниже iPhone 15 Pro / 15 Pro Maxб а также на Mac с чипами Apple Silicon M. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1723
tellurian
Только не в сентябре выйдет 18.1. Сами не раз писали про октябрь.
2 часа назад в 15:48
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