Разработчики из Ndemic Creations сообщили, что их игра Plague Inc. была удалена из китайского App Store. По словам Apple, это было сделано в связи с тем, что она «содержит контент, который является незаконным в Китае». Такое решение вынес местный регулятор, который занимается интернет-контентом.





«Мы не знаем, связано ли это со вспышкой эпидемии коронавируса. Plague Inc. неоднократно была признана такими организациями, как CDC, а сейчас мы сотрудничаем с крупнейшими мировыми организациями здравоохранения, предлагая помощь в борьбе с Covid-19.





Мы прилагаем огромные усилия, чтобы найти способ вернуть игру, поскольку мы не хотим терять китайских игроков, но обстоятельства складываются против нашей небольшой независимой студии», — из официального заявления Ndemic.