Plague Inc.

Разработчики из Ndemic Creations сообщили, что их игра Plague Inc. была удалена из китайского App Store. По словам Apple, это было сделано в связи с тем, что она «содержит  контент, который является незаконным в Китае». Такое решение вынес местный регулятор, который занимается интернет-контентом.

«Мы не знаем, связано ли это со вспышкой эпидемии коронавируса. Plague Inc. неоднократно была признана такими организациями, как CDC, а сейчас мы сотрудничаем с крупнейшими мировыми организациями здравоохранения, предлагая помощь в борьбе с Covid-19.

Мы прилагаем огромные усилия, чтобы найти способ вернуть игру, поскольку мы не хотим терять китайских игроков, но обстоятельства складываются против нашей небольшой независимой студии», — из официального заявления Ndemic.

На момент публикации разработчики пытаются узнать у властей Китая причину удаления игры из App Store, а также найти способ вернуть её. Напомним, ранее уже возникали случаи удаления контента из магазина Apple по требованию китайских властей.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Названы бесплатные игры марта для подписчиков PlayStation Plus Названы бесплатные игры марта для подписчиков PlayStation Plus

Blizzard позволить игрокам Diablo IV использовать геймпады на ПК и перепривязывать практически любые клавиши Blizzard позволить игрокам Diablo IV использовать геймпады на ПК и перепривязывать практически любые клавиши

Опробовать многопользовательский экшен Predator: Hunting Grounds можно будет в марте Опробовать многопользовательский экшен Predator: Hunting Grounds можно будет в марте