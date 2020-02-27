Разработчики из Ndemic Creations сообщили, что их игра Plague Inc. была удалена из китайского App Store. По словам Apple, это было сделано в связи с тем, что она «содержит контент, который является незаконным в Китае». Такое решение вынес местный регулятор, который занимается интернет-контентом.
«Мы не знаем, связано ли это со вспышкой эпидемии коронавируса. Plague Inc. неоднократно была признана такими организациями, как CDC, а сейчас мы сотрудничаем с крупнейшими мировыми организациями здравоохранения, предлагая помощь в борьбе с Covid-19.
Мы прилагаем огромные усилия, чтобы найти способ вернуть игру, поскольку мы не хотим терять китайских игроков, но обстоятельства складываются против нашей небольшой независимой студии», — из официального заявления Ndemic.
We’re really sad to announce that Plague Inc. has been removed from the China App Store. This is completely out of our control and we are working to find a way to bring the game back to our players in China. Our statement here: https://t.co/oYkHHkMbgw pic.twitter.com/5wQ93NsCKw— Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) February 27, 2020
На момент публикации разработчики пытаются узнать у властей Китая причину удаления игры из App Store, а также найти способ вернуть её. Напомним, ранее уже возникали случаи удаления контента из магазина Apple по требованию китайских властей.
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