Из приложения «Контакты» на Android пропал важный раздел. Где теперь искать свои контакты?

Олег

Фото: 9to5Google


Компания Google выпустила обновление своего приложения для управления контактами и изменила его интерфейс. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, ранее в приложении «Контакты Google» появились два очень удобных раздела — «Просмотренные» и «Добавленные». В каждом из них отображалось по 5 контактов, которые вы последними просматривали или сохранили. Теперь же раздел «Добавленные» был удален по неизвестной причине. Вместо него появилась вкладка «Актуальное».

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К счастью, Google подумала об удобстве, и недавно добавленные контакты теперь отображаются на вкладке «Избранные» → «Недавние». Фактически, компания упростила интерфейс, объединив «Просмотренные» и «Добавленные» под единый заголовок «Недавние».

Изменение распространяется начиная с версии 4.38 приложения «Контакты Google» для Android. 

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Источник:
9to5Google
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