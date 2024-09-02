Из приложения «Контакты» на Android пропал важный раздел. Где теперь искать свои контакты?



Компания Google выпустила обновление своего приложения для управления контактами и изменила его интерфейс. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, ранее в приложении «Контакты Google» появились два очень удобных раздела — «Просмотренные» и «Добавленные». В каждом из них отображалось по 5 контактов, которые вы последними просматривали или сохранили. Теперь же раздел «Добавленные» был удален по неизвестной причине. Вместо него появилась вкладка «Актуальное».







К счастью, Google подумала об удобстве, и недавно добавленные контакты теперь отображаются на вкладке «Избранные» → «Недавние». Фактически, компания упростила интерфейс, объединив «Просмотренные» и «Добавленные» под единый заголовок «Недавние».



Изменение распространяется начиная с версии 4.38 приложения «Контакты Google» для Android.