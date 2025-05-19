Из России плавно вытесняют иностранные автомобили

Александр


В России активно разрабатываются меры по укреплению позиций отечественного автопрома, включая не только такси, но и каршеринговые сервисы. Согласно новому законопроекту, направленному на рассмотрение в Правительство РФ, операторы каршеринга могут быть обязаны использовать автомобили с высокой степенью локализации производства, такие как «Москвичи» и «Лады». Это предложение стало логическим продолжением инициатив по импортозамещению в транспортной отрасли.

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Автором инициативы выступил сенатор Андрей Кутепов, глава экономического комитета Совета Федерации и соавтор ранее принятого закона о локализации автомобилей для такси. Напомним, что Госдума уже одобрила новые законодательные требования к таксопаркам: машины должны набирать не менее 3200 баллов по системе оценки локализации. Теперь Кутепов предлагает распространить аналогичные нормы на каршеринг. В пояснительной записке он подчеркивает, что это соответствует стратегии развития российского автопрома до 2035 года, где ключевой целью обозначено удовлетворение внутреннего спроса за счет высоколокализованной продукции.

Требование в 3200 баллов — часть системы, оценивающей степень использования российских компонентов и технологий в производстве автомобилей. Баллы начисляются за локализацию ключевых узлов: двигателя, трансмиссии, электроники, кузовных деталей и сборки. Например, производство двигателя в России добавляет значительное количество баллов, тогда как импортные комплектующие снижают итоговый показатель. Цель системы — стимулировать иностранные и отечественные автоконцерны развивать производственные мощности внутри страны.

Аргументируя необходимость нововведений, Кутепов привел данные по Москве: в 2023 году количество поездок через каршеринг превысило 50 млн, а ежедневно сервисом пользуются около 141 тысячи человек. По сравнению с 2022 годом спрос вырос на 20%, а автопарки операторов увеличились на 30–50%. Однако рост сопровождается тревожной тенденцией: доля китайских машин в некоторых каршерингах достигла 30–50%. Это, по мнению сенатора, создает риски зависимости от импортных технологий и ставит под угрозу конкурентоспособность российских производителей.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. С одной стороны, поддержка отечественного автопрома может создать новые рабочие места и снизить влияние санкций. С другой, операторы каршеринга выражают озабоченность: переход на локализованные модели потребует времени и инвестиций. Например, текущий парк многих компаний состоит из бюджетных китайских автомобилей, которые дешевле в обслуживании. Замена их на «Москвичи» или Lada Vesta потребует пересмотра тарифов, что может повлиять на доступность сервиса.

Проект вписывается в общую стратегию Минпромторга, которая включает увеличение доли российских компонентов в автопроме до 80% к 2030 году. Эксперты, однако, указывают на возможные сложности реализации: не все локализованные модели соответствуют запросам пользователей каршеринга, где важны надежность, экономичность и комфорт. Кроме того, возможен дефицит машин, если производители не успеют нарастить объемы.

Пока законопроект находится на стадии обсуждения, но его принятие может значительно изменить ландшафт каршеринга в России. Для конечных пользователей это может означать как позитивные изменения (обновление парков, поддержка местных брендов), так и риски роста цен. Окончательное решение будет зависеть от оценки правительством баланса между импортозамещением и устойчивостью рынка каршеринга.
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