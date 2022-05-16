Gett Такси

Из России ушёл популярный сервис такси

Александр


Сервис такси Gett принял решение прекратить работу в России. Он закроется с 1 июня 2022 года.

Последним днём работы мобильного приложения Gett станет 31 мая. После этой даты, вероятно, будут продолжаться расчёты с таксопарками, а у тех — с нанятыми ими водителями. Gett ориентировался в основном на корпоративный сегмент и заключал договоры на обслуживание с юридическими лицами, хотя возил и частных пассажиров.

Компания Gett была создана в Израиле в 2010 году выходцем из России Шахаром Вайсером, она работает в Израиле, России, Великобритании и США. В марте появилось сообщение, что российское подразделение сервиса будет реорганизовано на фоне оттока корпоративных клиентов из-за геополитической ситуации. Эти планы так и не были реализованы.


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Комментарии

tellurian
+3680
tellurian Вася Вотафаков
Увы нет таких больше. Яндекс один остался. Ситимобил ушёл и теперь гетт.
Без конкуренции плохо ;((
Вчера в 19:42
#
Вася Вотафаков
+4879
Вася Вотафаков tellurian
У Яндекса тоже есть поползновения в сторону ухода. Я думаю не останемся без такси.
Вчера в 19:44
#
tellurian
+3680
tellurian Вася Вотафаков
Поживём увидим.
Того хауса что был до появления агрегаторов тоже не хотелось бы. Хотя и агрегаторы не идеальны :(
Вчера в 20:40
#
+141
idpro
Был бы «популярный», не ушёл бы
Вчера в 19:09
#
+416
law
Ситимобил тоже трендели что уйдут..)
Вчера в 19:15
#
S.T.A.L.K.E.R.
+312
S.T.A.L.K.E.R. law
Так и ушли, открываешь приложение цены есть а машин нет 😁😁😁
Вчера в 21:46
#
+416
law S.T.A.L.K.E.R.
На ввходный 4 раза проезал поймав цену адекваиную а так они обычно в разы ввше убера)
Сегодня в 00:26
#
+73
i420
Один раз только заказывал и потом забыл,Яндексом чаще пользуюсь,да цены прыгаю у них,но часто бывает можно уехать на комфорт+ по цене эконом
Вчера в 19:37
#
Seagull
–878
Seagull
В Питере gett работал ужасно
Вчера в 19:37
#
Monseuir Kotoff
+116
Monseuir Kotoff
Уходить всегда легко, даже возможно вернуться… но… встретят ли вас тут и примут ли обратно? Вот в чем вопрос. Волна руссофобии сейчас захлебнула весь мир, ведь «бедная», «несчастная» попрошайка в лице клоуна страдает от нашествия орков из России. Но… почему-то весь мир молчал когда бомбили Донбасс, когда уничтожали под выдуманными предлогами Ирак, сбивали пассажирские самолёты Ирана, молчат за геноцид армян в Турции, молчат за уничтожение культуры и этноса уйгуров в Китае. Ну оно и понятно… Это же совсем другое.
Вчера в 19:41
#
toZen
+494
toZen Monseuir Kotoff
Не то, чтобы русофобии. Вот я русский, но никогда не буду российским. Большая разница. Не находите? ;)
2 часа назад в 07:47
#
Дмитрий Могучев
+38
Дмитрий Могучев
Я думал Gett уже год назад закрылся. Ничего о нем вообще не слышал долгое время. Из моего региона он ушел очень давно.
Вчера в 21:43
#
0
AID_000090.c575472fb262453fbef498cbbee723bf.2011
Кто пострадает? Мне яндекс такси хватает выше крыши!
А, если и его не будет, свой авто на месте!
Вчера в 23:17
#
kardigan
+2472
kardigan
Первый раз о нём слышу-у нас maxim , яндекс в основном. Не считая всяких там ,»везу» и т.п мелочи.
час назад в 08:42
#
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