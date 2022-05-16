Из России ушёл популярный сервис такси

Сервис такси Gett принял решение прекратить работу в России. Он закроется с 1 июня 2022 года.Последним днём работы мобильного приложения Gett станет 31 мая. После этой даты, вероятно, будут продолжаться расчёты с таксопарками, а у тех — с нанятыми ими водителями. Gett ориентировался в основном на корпоративный сегмент и заключал договоры на обслуживание с юридическими лицами, хотя возил и частных пассажиров.Компания Gett была создана в Израиле в 2010 году выходцем из России Шахаром Вайсером, она работает в Израиле, России, Великобритании и США. В марте появилось сообщение, что российское подразделение сервиса будет реорганизовано на фоне оттока корпоративных клиентов из-за геополитической ситуации. Эти планы так и не были реализованы.