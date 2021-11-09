Роскомнадзор предложил внести поправки в закон о СМИ — онлайн-кинотеатрам будет запрещено показывать фильмы и сериалы с нетрадиционными и извращёнными сексуальными отношениями. Причиной запрета называется забота о психическом развитии детей и подростков.
Если эти поправки будут приняты, из российских кинотеатров исчезнут многие популярные фильмы и сериалы, в том числе общепризнанная классика кинематографа. Некоторые фильмы (например, «50 оттенков серого») целиком строятся на рассказе об извращённых отношениях.
Если какой-либо сервис захочет оставить фильм в своём каталоге, ему придётся вырезать запрещённые сцены. Так уже было, например, с фильмом «Рокетмен» об Элтоне Джоне — для российского проката из него убрали сцены с поцелуями и сексом.
Роскомнадзор планирует вносить запрещённые фильмы в специальный реестр (как уже происходит с книгами и песнями). Ведомство также предложило добавить в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрет на описание и демонстрацию таких отношений. За нарушение этого запрета будет предусмотрено наказание по аналогии со статьёй о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (статья 6.21 КоАП РФ) — штраф до одного миллиона рублей или приостановка деятельности онлайн-кинотеатра на срок до 90 дней.
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Только проблема в том что эти онлайн кинотеатры зацензуреные никому нафиг не упершиеся будут. Просто все будут смотреть бесплатно на пиратских ресурсах.
Онлайн кинотеатры потеряют клиентуру и получат хейт за гомофоблю.
Других же проблем в стране нет. А ну да я и забыл. Проблемы России 2021 (печенеги, половцы и геи-иностранные агенты и прочие шататели духовных скреп и раскачиватели лодки)
Сейчас в каждом сериале нормальном даже нигеров настоящих показывают и ещё евреев. Что смотреть теперь чистокровным арийцам, если у нас только сериалы о продажных ментах и честных ворах?!
Просто интересно кто с нас х...ееет.
Дорогу творчеству Феди Бандарчука, Жеры Кружовника и Сарика Адриасяна!!!
Очередной чиновник выслуживается и делает предложения несусветной глупости, которые никогда не будут приняты.