Красота по-американски

Роскомнадзор предложил внести поправки в закон о СМИ — онлайн-кинотеатрам будет запрещено показывать фильмы и сериалы с нетрадиционными и извращёнными сексуальными отношениями. Причиной запрета называется забота о психическом развитии детей и подростков.

Если эти поправки будут приняты, из российских кинотеатров исчезнут многие популярные фильмы и сериалы, в том числе общепризнанная классика кинематографа. Некоторые фильмы (например, «50 оттенков серого») целиком строятся на рассказе об извращённых отношениях.

Если какой-либо сервис захочет оставить фильм в своём каталоге, ему придётся вырезать запрещённые сцены. Так уже было, например, с фильмом «Рокетмен» об Элтоне Джоне — для российского проката из него убрали сцены с поцелуями и сексом.

Роскомнадзор планирует вносить запрещённые фильмы в специальный реестр (как уже происходит с книгами и песнями). Ведомство также предложило добавить в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрет на описание и демонстрацию таких отношений. За нарушение этого запрета будет предусмотрено наказание по аналогии со статьёй о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (статья 6.21 КоАП РФ) — штраф до одного миллиона рублей или приостановка деятельности онлайн-кинотеатра на срок до 90 дней.


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