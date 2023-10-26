Из Windows уберут древнейший компонент, к которому все привыкли. Покусились на святое!

Microsoft планирует убрать из своей операционной системы Windows меню «Пуск». Об этом лично заявил гендиректор компании Сатья Наделла, как пишет PC World. По словам Наделлы, вместо привычного меню «Пуск» в Windows появится кнопка для запуска ИИ-ассистента Copilot. Он уже есть в свежих сборках Windows 11, но доступен лишь в ограниченном числе стран (у нас есть инструкция, как получить доступ к Copilot в России).
Copilot работает на базе нейросетевых технологий компании OpenAI (так же, как ChatGPT) и помогает пользователю в работе с операционной системой и некоторыми приложениями, а также может находить информацию в интернете, отвечать на вопросы и выполнять определённые действия — всё это в режиме чата на естественном для пользователя языке.
Кнопка для запуска Copilot, как говорит Наделла, будет схожа с меню «Пуск», но задача ИИ-ассистента — изучить привычки и предпочтения пользователя, чтобы ему было более комфортно работать с компьютером. «Пуск» появился в Windows в 90-е годы и с тех пор претерпел несколько изменений, в том числе очень крупных. К примеру, в Windows 8 его заменили живыми плитками и стартовым экраном с динамически обновляемой информацией, но это не нравилось пользователям, а потому не прижилось.
Наделла не уточнил, когда Copilot придёт на замену «Пуску», но очевидно, что это может случиться с выпуском Windows 12. По слухам, эта версия Windows будет выпущена в 2024 году, а сейчас Microsoft готовится к релизу Windows 11 23H2, который станет последним крупным апдейтом этой ОС.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым