Власти Франции собираются ввести новый налог на зарубежные IT-корпорации. Его уже окрестили «налогом на Apple», он почти аналогичен «налогу на Google» в России.
В России иностранные компании, продающие цифровой контент, обязаны платить НДС в размере 20%. Раньше они были освобождены о такого налога, что ставило их в более выгодное положение в сравнении с компаниями, зарегистрированными в России.
В прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Apple и ряд других международных корпораций имеют налоговое преимущество — они зарегистрированы в Ирландии с очень мягким налоговым климатом. Они получают налоговый вычет в США, где фактически находится руководство и большая часть ключевых сотрудников, и освобождены от многих налогов в тех странах, где ведут деятельность и продают виртуальные товары.
Франция собирается ввести для Google, Apple, Facebook, Amazon и других IT-гигантов 3-процентный налог на выручку. Маржа Apple обычно составляет 38%, так что фактически она будет платить в бюджет страны около 8% с прибыли. Это по-прежнему очень мало в сравнении с обычным налогообложением для компаний, зарегистрированных во Франции, но намного больше, чем страна получает сейчас.
Опыт Франции могут перенять другие страны Евросоюза, а в перспективе Apple и другие корпорации будут платить такой же налог в 137 странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.
Эти меры могут привести к очередной торговой волне, аналогичной той, что сейчас ведут США и Китай. Власти США наверняка попытаются заставить европейских коллег отложить введение «налога на Apple» и будут давить на них, угрожая экономическими последствиями (например, введением дополнительных пошлин на импортируемые товары, как в случае с Китаем).
Для Apple это далеко не единственная проблема. На прошлой неделе компания объявила о снижении комиссии в App Store с 30% до 15% для разработчиков, чья годовая выручка не превышает одного миллиона долларов США. Это ожидаемо вызвало недовольство со стороны Epic Games — компании, которая пыталась заставить Apple снизить комиссию и хотела привлечь на свою сторону небольших разработчиков.
Для Apple это был очень изящный PR-шаг. Подавляющая часть разработчиков, публикующих свои приложения и игры в App Store, получают меньше миллиона долларов в год, при этом их доля в общих доходах Apple от App Store незначительна. Таким образом Apple смогла переманить их от Epic на свою сторону, почти ничего не потеряв в деньгах.
Генеральный директор Epic Games Тим Суини сказал, что Apple «обманывает сообщество разработчиков лоскутным одеялом специальных предложений». С ним согласен технический директор Basecamp Дэвид Хайнемайер Ханссон, заявивший, что «Apple пытается выставить жадным любого разработчика, зарабатывающего более миллиона долларов». Никакого веса их словам, конечно, не имеют, но они могут через суд заставить Apple снизить комиссию в App Store. Что они и пытаются сделать, но теперь уже без поддержки небольших независимых разработчиков.
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Не выдоишь за день, устанет рука.
С Европы доярку наймите тогда,
Оклад как всегда с НДС молока.