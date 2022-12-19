Доллар и евро резко выросли. Из-за чего просел рубль?

19 декабря курс рубля по отношению к доллару и евро сильно снизился. На Мосбирже доллар и евро подорожали до значений, каких не было с мая текущего года — 67,72 и 72,1 р. соответственно (причём доллар в пике стоил 68,48 р.)
Рубль начал ослабевать примерно неделю назад, и тому есть несколько предпосылок:
— Падение цен на нефть
— Сезонное увеличение импорта накануне новогодних праздников
— Отложенное влияние санкций со стороны США и Евросоюза
— Согласование Евросоюзом потолка цен на нефть и газ
— Ожидание введения девятого пакета санкций
Аналитики «Сбера» ожидают, что в конце декабря рубль укрепится из-за увеличения продажи валютной выручки и необходимость выплаты дивидендов акционерам. По их прогнозам, сбалансированный курс рубля к доллару в 2023 году составит приблизительно 70 рублей. Минфин даёт более оптимистичный прогноз — 68,3 рубля за доллар, но есть и более мрачные прогнозы. Например, как полагают
некоторые опрошенные изданием РБК аналитики, из-за негативного влияния санкций в следующем году за доллар будут давать 130-140 рублей.