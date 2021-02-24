Министерство юстиции США в рамках антимонопольного дела расследует жалобу разработчиков приложений для iOS. Всё дело в текущих правилах App Store — приложение, предлагающее авторизацию с помощью популярных сервисов вроде Google, Facebook или Twitter, должно в обязательном порядке предоставлять возможность «Входа с Apple».
В ходе расследования сотрудники Минюста изучают, препятствует ли Apple переходу к конкурирующим производителям смартфонов, когда предлагает использовать кнопку «Войти с Apple». Проблема может быть в том, что пользователь, создавший аккаунт с помощью такой кнопки, не сможет авторизоваться в том же сервисе на устройстве другого бренда. В результате он привязан к экосистеме Apple, что теоретически может нарушать антимонопольное законодательство. Решение о подаче в суд пока не принято, расследование может занять несколько месяцев. Стоит сказать, что Google и Facebook тоже подвергаются антимонопольным расследованиям, и против них иски уже поданы.
«Войти с Apple» — это возможность создавать аккаунты и авторизовываться в них с помощью Apple ID, не предоставляя сервису и разработчикам реальный адрес электронной почты. В рамках этой функции Apple позволяет создать подменные адреса e-mail, с которых будут переадресовываться на основной адрес важные письма от сервиса. Опция была внедрена в различные сервисы после выхода iOS 13 и macOS Catalina.
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У папы скоро ДР, он хотел аирподс Про (затычки, вкладыши выпадают из ушей)
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