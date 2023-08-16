Из-за сбоя банкоматы целые сутки раздавали по 1000 евро всем желающим

Александр

Фото: Unsplash

Банкоматы Банка Ирландии дали сбой — 15 августа они выдавали по 1000 евро наличными клиентам с пустыми счетами. Информация об этом быстро распространилась среди жителей страны, и они выстраивались в очереди к банкоматам, чтобы получить халявные деньги.

После того как проблема была выявлена, часть банкоматов удалось отключить, а некоторые охранялись полицией. Банк оповестил своих клиентов, что зафиксировал все движения денежных средств, и незаконно полученная сумма будет дальнейшем снята счетов. Если остатка не хватит, счёт будет уведён в минус, то есть у клиента возникнет задолженность, которую он будет обязан погасить в будущем, в том числе по судебному решению.

Баг был и в мобильном приложении. Он позволял вывести до 500 евро со счёта в Банке Ирландии на счёт в сервисе Revolut даже при отсутствии денег у клиента или сверх установленного лимита. Для устранения этой ошибки компьютерщикам пришлось на несколько часов отключить часть сервисов банка и доступ к мобильному приложению.
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Источник:
The Guardian
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Комментарии

kardigan
+3146
kardigan
Эх.. надеюсь, что хоть кому то повезло!
Сегодня в 14:45
#
tellurian
+4925
tellurian kardigan
Банк всё увидит и вернуть нужно будет.
Конечно халява приятна.
2 часа назад в 15:41
#
Юра из МУРа
+45
Юра из МУРа
Нормально, Цоя помянут
2 часа назад в 14:58
#
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