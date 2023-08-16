Из-за сбоя банкоматы целые сутки раздавали по 1000 евро всем желающим
Александр Кузнецов —
Фото: Unsplash
Банкоматы Банка Ирландии дали сбой — 15 августа они выдавали по 1000 евро наличными клиентам с пустыми счетами. Информация об этом быстро распространилась среди жителей страны, и они выстраивались в очереди к банкоматам, чтобы получить халявные деньги.
После того как проблема была выявлена, часть банкоматов удалось отключить, а некоторые охранялись полицией. Банк оповестил своих клиентов, что зафиксировал все движения денежных средств, и незаконно полученная сумма будет дальнейшем снята счетов. Если остатка не хватит, счёт будет уведён в минус, то есть у клиента возникнет задолженность, которую он будет обязан погасить в будущем, в том числе по судебному решению.
Баг был и в мобильном приложении. Он позволял вывести до 500 евро со счёта в Банке Ирландии на счёт в сервисе Revolut даже при отсутствии денег у клиента или сверх установленного лимита. Для устранения этой ошибки компьютерщикам пришлось на несколько часов отключить часть сервисов банка и доступ к мобильному приложению.
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Комментарии
Нормально, Цоя помянут
2 часа назад в 14:58
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