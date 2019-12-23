





Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) предупредила о том, что YouTube и «Яндекс.Видео» могут быть заблокированы в России. Формально это должно произойти после того, как сервисы дважды проиграют суд правообладателям из-за нарушения авторских прав на книги. Один иск уже был удовлетворён, а подача новых лишь вопрос времени.Ранее в этом году издательство «Эксмо» обратилось с иском, требуя обязать YouTube и «Яндекс.Видео» удалить нелегальные копии аудиокниги «Задача трёх тел» Лю Цысиня. Суд первой инстанции отказал ему за недостаточностью доказательств, однако в начале декабря апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила иск. Несмотря на это, книга всё ещё находится в открытом доступе, пишут «Ведомости». Представитель «Яндекса» утверждает, что компания ещё не получила решение суда, а владеющая сервисом YouTube компания Google отказалась от комментариев.В 2018 году «Яндекс», Mail.Ru Group, Rambler Group и Rutube подписали с крупнейшими российскими правообладателями (телеканалами, онлайн-кинотеатрами, Ассоциацией продюсеров кино и телевидения и «Кинопоиском») меморандум о борьбе с пиратством. АЗАПИ просила включить себя в число участников меморандума, но по какой-то причине этого не произошло. Несмотря на это, ассоциация требует от «Яндекса» удаления нелегального контента на тех же условиях, которые приняты для участников меморандума.Гендиректор АЗАПИ Максим Рябыко подчеркнул, что ассоциация готова обращаться в суд и в дальнейшем, добиваясь вечной блокировки YouTube и «Яндекс.Видео». АЗАПИ представляет интересы крупнейших российских издательств, в том числе «Эксмо-АСТ», «Альпина паблишер», «Манн, Иванов и Фербер».