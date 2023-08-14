Измеряем скорость процессора в котиках, попугаях или конях. Как такое не попробовать

Фото: FreePik
Нашли утилиту, которая добавляет забавную анимацию, отображающую скорость работы процессора. На выбор есть котик, мемный попугай или конь. Подходит для Windows и Mac.
Если вы владелец Mac, то тут все просто — переходим в App Store и скачиваем приложение.
Чтобы установить утилиту на Windows делаем следующее:
- Переходим по этой ссылке на GitHub
- Скроллим вниз до списка Assets, скачиваем RunCat-x64.zip и распаковываем
- Запускаем RunCat.exe
Изображение должно появиться в трее Windows, рядом с часами. Если вы обнаружили котика скрытым под рядом стоящей стрелкой, открываем Пуск → Параметры → Персонализация → Панель задач → Другие значки панели задач и включаем нужный ползунок.
Чем быстрее бежит питомец (или крутит головой), тем выше нагружен процессор. Если навести курсор на анимацию, отобразится показатель нагрузки в процентах.
Кликнув по хвостатому правой клавишей мыши — откроется диспетчер задач, левой — настройки. Там вы можете сменить анимацию, выбрать темную или светлую тему, а также задать лимит скорости.