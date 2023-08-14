Измеряем скорость процессора в котиках, попугаях или конях. Как такое не попробовать

Артем
asrgath.jpg
Фото: FreePik

Нашли утилиту, которая добавляет забавную анимацию, отображающую скорость работы процессора. На выбор есть котик, мемный попугай или конь. Подходит для Windows и Mac. 

Если вы владелец Mac, то тут все просто — переходим в App Store и скачиваем приложение. 

Чтобы установить утилиту на Windows делаем следующее:

  • Переходим по этой ссылке на GitHub 
  • Скроллим вниз до списка Assets, скачиваем RunCat-x64.zip и распаковываем
  • Запускаем RunCat.exe 

Изображение должно появиться в трее Windows, рядом с часами. Если вы обнаружили котика скрытым под рядом стоящей стрелкой, открываем Пуск → Параметры → Персонализация → Панель задач →  Другие значки панели задач и включаем нужный ползунок. 

крео.jpg

Чем быстрее бежит питомец (или крутит головой), тем выше нагружен процессор. Если навести курсор на анимацию, отобразится показатель нагрузки в процентах.

ран.gif

Кликнув по хвостатому правой клавишей мыши — откроется диспетчер задач, левой — настройки. Там вы можете сменить анимацию, выбрать темную или светлую тему, а также задать лимит скорости.
4
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Источник:
GitHub
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5521
Вася Вотафаков
Народ всем привет. Вопрос не в тему. Не клюйте сильно. Ютуб сожрал почти 40 гигов кэшем. Не могу очистить. Никак не чистится. Удалить не вариант. 8 каналов. Я просто не все пароли помню. Была утилита для чистки. На винде. Временная. Кто помнит как называлась? Плз (((
Вчера в 22:55
#
Вася Вотафаков
+5521
Вася Вотафаков Вася Вотафаков
Автор поста, Артем, сорри. Без обид что не в тему. Надо грузить контент. Монтировать видео. Место кончилось в телефоне. Жесть. Спасибо всем неравнодушным. Огромное спасибо.
Вчера в 22:57
#
Вася Вотафаков
+5521
Вася Вотафаков Вася Вотафаков
Я уже повыкидывал все приложения. Максимально все выкинул. Осталось только компас удалить и банковские ((( Вайбер даже удалил… часовое видео 4к60fps. … фак (((
Вчера в 22:59
#
shah777111
+280
shah777111 Вася Вотафаков
Aiseesoft, Smart Cleaner, iFreeUp, я знаю три утилиты для очистки, надеюсь помог.
Вчера в 23:09
#
shah777111
+280
shah777111 Вася Вотафаков
Да не за что, главное, чтобы помогло. Для ПК они, первый особенно мне понравился.
Вчера в 23:11
#
Вася Вотафаков
+5521
Вася Вотафаков shah777111
Следующий миник будет на 500 однозначно. Вот уж не думал что с таким столкнусь.
Вчера в 23:13
#
Вася Вотафаков
+5521
Вася Вотафаков shah777111
Я реально не понимаю как оно не чистится. ((( ребуты и прочее. Нивкакую. Если кто-то думает что это прикол. Вот скрин.
Вчера в 23:12
#
shah777111
+280
shah777111 Вася Вотафаков
Я не правильно понял твой вопрос, для Ютюб думаю лучше всего эта прога, FoneLab, эта прога именно для очистки Кеша ютюба на iPhone.
Вчера в 23:15
#
Вася Вотафаков
+5521
Вася Вотафаков shah777111
А получилось все так. Я удалял видео которое загрузил в ютуб. И чёт мне показалось что удаляется медленно и я решил перезагрузить телефон. И тут моему удивлению не было предела. Видоса нет. Кэш висит. Вот это поворот.
2 часа назад в 23:17
#
Вася Вотафаков
+5521
Вася Вотафаков shah777111
С тех пор я так не делаю. И всем совет. Загрузили что-то в ютуб или куда еще. Подождите. Часик хотя б. Потом удаляйте. Но тел когда удалили не перезагружайте. Пусть дальше работает. Пока не убедитесь что место освободилось.
2 часа назад в 23:23
#
Вася Вотафаков
+5521
Вася Вотафаков shah777111
Ну две кнопки зажал и всё. Он написал выключить. Выключил и включил. Как-то так.
2 часа назад в 23:23
#
Вася Вотафаков
+5521
Вася Вотафаков shah777111
И еще. Возможно я переключился между каналами. И удалил. И еще и ребутнул. Видимо оно наладилось всё.
2 часа назад в 23:24
#
Вася Вотафаков
+5521
Вася Вотафаков shah777111
Его ни в корзине нигде нет. Но оно весит ровно столько сколько занимает теперь ютуб.
2 часа назад в 23:18
#
shah777111
+280
shah777111 Вася Вотафаков
У меня так однажды было с удалением не нужных фото и видео по работе, после того как решил очистить из корзины, телефон выключился (зарядки было мало, думал успею), а после включения тоже порядка 10гигов виселн, мне тогда принудительная перезагрузка помогла, хотя Ютюб не штатное приложение, есть вероятность, что не поможет.
2 часа назад в 23:25
#
Вася Вотафаков
+5521
Вася Вотафаков shah777111
Вдруг поможет. Была утилита. Она типа демо или тип того. Статья здесь была. Именно этой утилитой я чистил кэш. Ей можно было одну процедуру сделать. После она все. Сноси винду ставь заново. Перерыл все статьи. Хоть убей не нашел. И название не помню.
2 часа назад в 23:30
#
shah777111
+280
shah777111 Вася Вотафаков
Обычно я такие полезные статьи кидаю в избранное, но айгадс тупит, не могу искать, попробую через браузерную версию, может я и добавил себе, найду если отпишусь
2 часа назад в 23:33
#
Вася Вотафаков
+5521
Вася Вотафаков shah777111
У меня статья была в избранном. Но ее там нет. И как я только не искал. Не помогло. Хлам какой-то нашел и всё. 🫤
2 часа назад в 23:35
#
Вася Вотафаков
+5521
Вася Вотафаков shah777111
Утилита лютая. Реально помогла тогда. Тоже была проблема с кэшем и кажется с сообщениями. Кэш висел гигов 50 наверное.
2 часа назад в 23:32
#
Вася Вотафаков
+5521
Вася Вотафаков shah777111
Ничего не помогало. Только резервная копия как написали тогда в статье. Но мне это было неприемлемо. У меня на пароли слабоумие. Я даже умудряюсь от карты банка забыть пароль. Поэтому ставлю теперь все семерки на всех картах 🤣
2 часа назад в 23:34
#
shah777111
+280
shah777111 Вася Вотафаков
Перерыл избранные, не нашёл ничего такого к сожалению, а проги которые скинул попробовал уже? Есть успехи?
2 часа назад в 23:43
#
Вася Вотафаков
+5521
Вася Вотафаков shah777111
Вот я тоже не нашел. А прога была платная. Но один раз бесплатно ее можно было запустить и почистить. Помню кэш весь выгребла на изи.
час назад в 00:53
#
Вася Вотафаков
+5521
Вася Вотафаков
Админ. Можно убирать ветку ☝️☝️☝️. Спасибо.
Вчера в 23:15
#
Misha Gynin
–40
Misha Gynin
Котики 🐈‍⬛ это конечно прикольно, но судя по ценам на каждого животного утилита сделана для поднимания денег только, много лет назад я купил себе iStat Menu и там не только загрузка процессора отображается компактно, но и много другой важной и нужной информации.
11 минут назад
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