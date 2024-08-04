Изобретен «хитрый» стакан-нервотрёп, который вынуждает вас пить воду

Олег

В сети появился концепт умного стакана, который вынуждает владельца пить больше воды. Подробности опубликовали в Yanko Design.

Согласно источнику, девайс придумали несколько азиатских дизайнеров, которые озаботились проблемой недостаточного потребления воды современным человеком. В результате получился стакан, который «действует на нервы» и тем самым заставляет вас пить из него.

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

Девайс состоит из двух частей — самого стакана и подставки с беспроводной зарядкой. По задумке человек наливает воду в стакан, ставит его на подставку и прокручивает, устанавливая таймер. По истечению заданного времени стакан издает сигнал тревоги и начинает наклоняться, «угрожая» пролить воду, если ему не помешать. Нервная система человека подсознательно реагирует на тревогу и он бежит подхватывать стакан. А когда ты уже пришел, то можно и попить, чтобы не возвращаться просто так.

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

К этой идее возникает несколько вопросов. Стакан, разумеется, не упадет набок, поскольку примагничивается к подставке, но воду может действительно разлить, поэтому придется высчитывать, сколько в него наливать. А еще сила удерживающих магнитов может сыграть в обратную сторону: чтобы попить, стакан придется с силой отрывать от подставки, либо же поднимать всю конструкцию ко рту. И, наконец, неясно, останется ли «нервотрёпка» так же эффективна спустя 1-2 недели. 

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

+4487
Gabriel
Боюсь некоторые туда совсем не воду наливать.)
12 минут назад
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