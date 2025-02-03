«Известия»: водители в РФ с радостью пересаживаются с BMW, Toyota и Volkswagen на эти китайские бренды

Фото: Li Auto
Россияне начали чаще продавать европейские машины и покупать вместо них китайские. Об этом пишут «Известия».
При этом исследования показывают, что россияне всё чаще покупают китайские автомобили, и в числе лидеров спроса — Exeed, Tank и Li Auto. Источник пишет, что «самые дорогие китайские машины стоят в два-три раза ниже европейского премиума, а бывшие ценители Range Rover пересаживаются на LiXiang и радуются подсветке и электронике».
С другой стороны, вопрос надежности и долговечности китайских авто остается открытым: многие модели не прошли проверку временем и к 2025 году буквально разложились на атомы. При этом был бы на «китайцев» такой большой спрос, если бы европейские бренды не ушли из России — большой вопрос.
Россияне начали чаще продавать европейские машины и покупать вместо них китайские. Об этом пишут «Известия».
При этом исследования показывают, что россияне всё чаще покупают китайские автомобили, и в числе лидеров спроса — Exeed, Tank и Li Auto. Источник пишет, что «самые дорогие китайские машины стоят в два-три раза ниже европейского премиума, а бывшие ценители Range Rover пересаживаются на LiXiang и радуются подсветке и электронике».
С другой стороны, вопрос надежности и долговечности китайских авто остается открытым: многие модели не прошли проверку временем и к 2025 году буквально разложились на атомы. При этом был бы на «китайцев» такой большой спрос, если бы европейские бренды не ушли из России — большой вопрос.