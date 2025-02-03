«Известия»: водители в РФ с радостью пересаживаются с BMW, Toyota и Volkswagen на эти китайские бренды

Олег

Фото: Li Auto

Фото: Li Auto

Россияне начали чаще продавать европейские машины и покупать вместо них китайские. Об этом пишут «Известия».

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Согласно источнику, в 2024 году резко выросло количество частных объявлений о продаже подержанных иномарок — преимущественно японского и немецкого производства. Портал «Авто.ру» сообщает, что около 60% предложений приходится на BMW, Mercedes-Benz и Audi, еще в 20% случаев люди продают Toyota и Lexus, и столько же объявлений о продаже Volvo, Porsche, Land Rover, Infiniti и Volkswagen. Чаще всего предалагаются машины BMW, таких объявлений примерно 32%. Эксперт, опрошенный «Известиями», считает, что «отсутствие доступных сервисных центров, проблемы с программным обеспечением — всё это превращает содержание премиальных автомобилей в роскошь. В результате владельцы предпочитают торопиться с продажей своих премиальных машин, опасаясь падения их стоимости».

При этом исследования показывают, что россияне всё чаще покупают китайские автомобили, и в числе лидеров спроса — Exeed, Tank и Li Auto. Источник пишет, что «самые дорогие китайские машины стоят в два-три раза ниже европейского премиума, а бывшие ценители Range Rover пересаживаются на LiXiang и радуются подсветке и электронике».

С другой стороны, вопрос надежности и долговечности китайских авто остается открытым: многие модели не прошли проверку временем и к 2025 году буквально разложились на атомы. При этом был бы на «китайцев» такой большой спрос, если бы европейские бренды не ушли из России — большой вопрос. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

tellurian
+2130
tellurian
Возраст подходит.
Сейчас появился новый вид трейд-ин. Когда люди вместо машин 10-15 лет и старше берут б/у 3-5-7 лет. Денег не у всех много.
3 февраля 2025 в 17:26
#
tellurian
+2130
tellurian
В салонах премиум и лакшери вообще рост продаж. Люди покупают машинаы за 20-30 млн и больше легко и за наличные.
3 февраля 2025 в 17:27
#
tellurian
+2130
tellurian
Нет никаких проблем с обслуживанием премиума. Могут перетащить и сделать всё нужное. Вопрос только со стоимостью запчастей и поиском оригинала. Очень много подделок.
БМВ в топ-5 по параллельному импорту.

https://m.autostat.ru/news/59377/
3 февраля 2025 в 17:32
#
Сергей Калитурин
+73
Сергей Калитурин
Ага, потому что немцев нет на рынке, а деньги у людей есть, вот и покупают китайцев.
А топом на YouTube ролики об их мнении. Все как один говорят, что Китай г..но, по сравнению с немцем
3 февраля 2025 в 18:51
#
EDD
+502
EDD Сергей Калитурин
Да всё есть на рынке. Ценник правда неадекватный. Ну так это спасибо правительству и их утильсбору/побору.
Вчера в 11:33
#
Tigrolik
+770
Tigrolik
Дааа, с радостью. Просто старуху нужно менять, а выбор только среди китайцев.
3 февраля 2025 в 19:16
#
tellurian
+2130
tellurian Tigrolik
Выбор шире. Полно немцев, японцев, американцев новых и 2-3-х летних.
3 февраля 2025 в 19:22
#
Tigrolik
+770
Tigrolik tellurian
Ну во-первых новых совсем не полно. А очень мало и цены на них побили все рекорды неадекватности. Во-вторых пересаживаться с б/у на б/у такое себе. Поэтому все активно пересаживаются на новых китайцев. Да даже люди, которые могут позволить себе купить нового премиум немца по российской цене, все больше пересаживаются на китайцев.
4 февраля 2025 в 03:37
#
+55
olegvl2
Ну что вы чушь пишете, ну кто на этот хлам пересаживается, только те кто госповестку отрабатывает…
3 февраля 2025 в 19:24
#
tellurian
+2130
tellurian olegvl2
У кого денег нет на хорошую машину.
3 февраля 2025 в 19:25
#
+524
den3221 tellurian
У меня знакомый взял китайца почти за 6? За эти деньги можно 21-22 года бэху взять хорошую. Хз почему берут этик котов в мешке китайских. Дешево бы я не назвал это.
3 февраля 2025 в 19:57
#
Tigrolik
+770
Tigrolik tellurian
Нищеброд Азамат Мусагалиев купил китайца за 25 мультов. Стереотип о том, что китайцев покупают только от недостатка денег уже 2-3 года как полностью разнесен в щепки.
4 февраля 2025 в 03:39
#
+55
olegvl2
Лучше десятилетний немец, чем новый китаец!
3 февраля 2025 в 19:24
#
shah777111
+313
shah777111
Ахахаха, опять двадцать пять, ещё не одного из своих родных, друзей и знакомых не видел, чтобы продавали своих немцев, японцев или даже корейцев, чтобы на это недоразумение с болтами пересаживались, который через 3-5 лет гниёт на ходу🤣🤣🤣🤣
3 февраля 2025 в 19:41
#
+13
spb178
Вранье, пересаживаются те, кто ездил на ладах, для них это суперкар, после ведра с гайками
3 февраля 2025 в 20:03
#
Mers
+5329
Mers
У чела, с работы, через месяц отрыгнула коробка на Хавале.🤷🏻‍♂️
4 февраля 2025 в 00:15
#
Вася Вотафаков
+6126
Вася Вотафаков Mers
Где-то видел ролик в ютубе. У китайца спрашивают какие машины норм. Какие govno в Китае. Он сказал что лаваш govno.
4 февраля 2025 в 00:47
#
EDD
+502
EDD Вася Вотафаков
Да не ездят китайцы на своих поделках. Ездят на европейцах, а весь шлак нам спихивают.
4 февраля 2025 в 03:25
#
EDD
+502
EDD
"Падения стоимости"???😂😂 Ну ну. То то немец, который в том году стоил 2 ляма, щас 3 стоит. А китаец через год дешевеет в 2 раза, еще и хрен продашь. Из под какой коряги этот эксперд вылез?
4 февраля 2025 в 03:23
#
+75
Slawoc.M
Честно сомневаюсь, в подчинении 920 человек и я не встречал, чтобы кто-то продал 2-3 годовалова немца или японца в пользу китайских автомобилей. Другое дело старого немца да продают потому, что он начинает ломаться. И вот тогда покупают китайца потому, что дешевле. Да и новых немцов покупают и новых японцев покупают, а вот сколько по статистике тут нам не скажут с вами или в пользу Китая скажут моё мнение
4 февраля 2025 в 09:14
#

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