



Joint Photographic Experts Group, организация, которая занимается развитием технологий обработки изображений, озаботилась тем, как можно усовершенствовать стандарт JPEG.



В Сиднее прошла встреча Группы, на которой обсуждалось внедрение систем искусственного интеллекта в новый кодек, используемый для сжатия изображений. Проект получил название JPEG AI, он был запущен в конце 2019 года и активно развивается с тех пор. В настоящее время эксперты изучают возможность использования нейронных сетей в кодеках, отвечающих за компрессию и декомпрессию фотографий и рисунков.



В рамках этого проекта эксперты попытаются найти возможные решения, позволяющие значительно увеличить качество сжатого изображения без увеличения объёма, которое оно занимает в памяти. Joint Photographic Experts Group сотрудничает с Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE). Они совместно проводят исследование под названием Learning-based Image Coding Challenge, а его результаты будут представлены в октябре 2020 года в Абу Даби на мероприятии International Conference of Image Processing (ICIP).



Комитет Joint Photographic Experts Group считает, что ему удастся доказать эффективность использования систем искусственного интеллекта в технологиях компрессии и декомпрессии изображений. Для этого он использует нейростети с автоматическим машинным обучением на основе огромной базы данных со снимкам.



Исследователи уже опубликовали несколько документов, в которых описываются новые способы компрессии изображений с использованием кодеков на базе искусственного интеллекта.



Попытки использовать ИИ для повышения эффективности сжатия изображений предпринимались и раньше. Например, в 2017 году стриминговый видеосервис Netflix самостоятельно разработал кодек на основе искусственного интеллекта. Он используется для стриминга видео в развивающихся странах, вроде Индии, жители которой чаще всего смотрят фильмы на устройствах с небольшими экранами — там не востребованы видео с разрешением выше HD, но их качество всё равно должно оставаться высоким даже на смартфонах с медленным интернет-соединением.







