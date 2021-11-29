



Министерство цифрового развития предложило правительству принять новую версию постановления, которое регулирует порядок работы «социально значимых» интернет-ресурсов. Доступ к ресурсам, утверждённым в перечне из этого постановления, провайдеры интернета и операторы сотовой связи должны предоставлять бесплатно, без учёта трафика и даже в том случае, когда у абонента нет денег на счету или минусовой баланс.



Минцифры предложило включить в перечень «социально значимых» российские сайты, на которых выложены видеозаписи или ведётся трансляция видео. Перечень этих сайтов ещё не утверждён.



В проекте постановления указано, что видео должно воспроизводиться с разрешением 480p, оно должно храниться на сервере в России. Сервису, включённому в реестр социально значимых, запрещено подгружать информацию с зарубежных ресурсов, обеспечивать возможность совершать голосовые и видеозвонки, а также отправку звуковых и видеосообщений. Кроме того, на таких сайтах не должно быть платной для посетителей информации и ссылок на неё или на какие-либо услуги, за исключением государственных.



Проект постановления был разработан с учётом интересов провайдеров и операторов. В настоящее время МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» (бренд билайн) определяют критерии, по котором тот или иной видеосервис может быть признан социально значимым.







