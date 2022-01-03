Apple полностью перейдет на чипы и процессоры собственного производства уже в 2022 году. Об этом сообщает зарубежный ресурс WCCFTech со ссылкой на заявление Марка Гурмана из Bloomberg.
Ранее Гурман уже рассказал о будущих iPhone 14 — по его словам, смартфоны получат новый дизайн выреза для Face ID в дисплее. Но кое-что он сообщил и о будущем компьютеров Mac. Оказывается, уже в 2022 году Appду полностью распрощается с Intel как с поставщиком, но может оставить ее в ином статусе.
Согласно источнику, в 2022 году Apple наконец представит свои самые производительные компьютеры: Mac Pro и iMac Pro. Они будут работать на совершенно новых чипах семейства Silicon — по словам Гурмана, новый Mac Pro вместо Intel Xeon получит чип с 32 и даже 64 вычислительными ядрами, в зависимости от конфигурации. Благодаря переходу на Silicon M компьютер сможет вдвое уменьшиться в размерах. Пока неизвестно, сохранит ли Mac Pro свою модульную структуру — ведь «яблочный» чип объединяет в себе большинство комплектующих.
Что касается iMac Pro, то о нем известно крайне мало. Аналитик сообщает лишь его диагональ — 27 дюймов — и говорит, что этот моноблок, скорее всего, получит mini-LED-панель и функцию ProMotion. Кроме того, Apple ожидаемо обновит дизайн iMac Pro — компьютер станет больше похож на другие продукты бренда своими «квадратными» формами.
Ожидается, что оба компьютера будут готовы к июню 2022 года — именно в этом месяце обычно проводится WWDC. Кроме того, Гурман упомянул, что Apple может рассматривать Intel как своего заказчика — иными словами, начать продавать ей свои SoC.
Ранее мы рассказали о том, какими будут следующие чипы от Apple — мобильный А16 и настольный Silicon M2. Есть очень крутые подробности. Кроме того, ранее я рассказал о своем опыте перехода с Intel Mac на MacBook Air с чипом M1 — это странные ощущения.
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Источник:
Есть много задач, где софт на apple не работает.
2/3 рынка на Интел/АМД
На маке проблем больше было. То сафари после обновления вообще не загружался, еле решение нашёл, то ещё что-то.
В последнее время проблемы тоже случаются. Нет ничего идеального.