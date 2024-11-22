Активисты пожаловались на Apple. Это может привести к полной блокировке iPhone и iPad в России





Сотрудник ФБК* Георгий Албуров** обратился к одному из крупнейших акционеров Apple, норвежскому пенсионному фонду, с просьбой изучить деятельность этой компании на территории России. Он считает, что Apple поддерживает цензуру, а акционеры должны повлиять на это — запретить цензурирование. Сотрудник ФБК* Георгий Албуров** обратился к одному из крупнейших акционеров Apple, норвежскому пенсионному фонду, с просьбой изучить деятельность этой компании на территории России. Он считает, что Apple поддерживает цензуру, а акционеры должны повлиять на это — запретить цензурирование. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Албуров** напомнил, что Apple по требованию Роскомнадзора блокирует в российском сегменте App Store VPN-приложения, удаляет подкасты оппозиционных организаций и закрывает доступ к песням, попадающим под запрет в России.Мнения комментаторов в соцсети X разделились, но почти все они сходятся во мнении, что жалоба лишена смысла. Некоторые из них полагают, что акционеры Apple могут запретить компании вести какую-либо деятельность в России, то есть заблокируют все её сервисы на территории страны, из-за чего айфоны станут полностью бесполезными. Другие считают, что «расцензурировать» Apple всё равно не получится: как только компания перестанет выполнять требования Роскомнадзора, к ней будут применены меры воздействия, то есть опять же блокировка её сервисов с неизбежным превращением айфонов в «тыквы».Комментаторы в основном сходятся во мнении, что Apple ведёт себя вполне адекватно, учитывая риски, которые могли бы возникнуть при несогласии подчиняться требованиям Роскомнадзора. Такой подход позволяет сохранить работоспособность некоторых сервисов Apple и продолжать пользоваться устройствами этой компании.* организация признана экстремистской, нежелательной и запрещена в РФ** признан иностранным агентом и внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга