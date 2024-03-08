К Starlink подключили iPhone и Samsung Galaxy



Компания SpaceX сообщила об успешном экспериментальном подключении обычных смартфонов к своему спутниковому интернету. Официальное извещение было подано властям США.



Согласно источнику, Федеральная комиссия по связи США (FCC) получила результаты тестирования спутникового интернета Starlink с плпулярными смартфонами от Apple и Samsung. Это стало возможным благодаря новой технологии Direct to Cell от SpaceX — она позволяет подключаться к спутникам даже девайсам, которые не имеют соответствующего аппаратного обеспечения.







«Помимо других результатов, спутники смогли взаимодействовать с несколькими моделями немодифицированных устройств Samsung, Apple и Google, используя спектр PCS G Block (T-Mobile), в том числе в городских и сельских районах, в помещении и на открытом воздухе, а также на открытом пространстве и под покровом деревьев».



Помимо этого компания сообщила, что устройства стабильно держали связь и не создавали радиопомех для окружающих девайсов и приборов. Но самое главное — смартфоны успешно подключались к Starlink в помещении. Скорость загрузки файлов составляет около 17 Мбит/с. После одобрения FCC функция будет запущена для массового использования до конца года — сначала для отправки SMS, а позже для звонков и интернета.