К Starlink подключили iPhone и Samsung Galaxy

Олег

Starline


Компания SpaceX сообщила об успешном экспериментальном подключении обычных смартфонов к своему спутниковому интернету. Официальное извещение было подано властям США.

Согласно источнику, Федеральная комиссия по связи США (FCC) получила результаты тестирования спутникового интернета Starlink с плпулярными смартфонами от Apple и Samsung. Это стало возможным благодаря новой технологии Direct to Cell от SpaceX — она позволяет подключаться к спутникам даже девайсам, которые не имеют соответствующего аппаратного обеспечения.

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«Помимо других результатов, спутники смогли взаимодействовать с несколькими моделями немодифицированных устройств Samsung, Apple и Google, используя спектр PCS G Block (T-Mobile), в том числе в городских и сельских районах, в помещении и на открытом воздухе, а также на открытом пространстве и под покровом деревьев».

Помимо этого компания сообщила, что устройства стабильно держали связь и не создавали радиопомех для окружающих девайсов и приборов. Но самое главное — смартфоны успешно подключались к Starlink в помещении. Скорость загрузки файлов составляет около 17 Мбит/с. После одобрения FCC функция будет запущена для массового использования до конца года — сначала для отправки SMS, а позже для звонков и интернета. 

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Источник:
FCC
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Комментарии

+97
pruss
Популярные смартфоны от apple это какие? 15? Или начиная с 11х?
час назад в 22:23
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+366
Gandalf2021 pruss
В Штатах нет проблемы купить новый iPhone. Это не vip устройство, как в бедных странах, а рабочий инструмент для всех желающих… Там связь дороже стоит, чем девайс…
26 минут назад
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