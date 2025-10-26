Top.Mail.Ru

Качество AirPods может сильно пострадать в будущем

Фархад

AirPods

По данным Economic Times, компания Apple поручила индийскому подразделению Foxconn удвоить ежемесячное производство наушников AirPods и увеличить штат сотрудников в регионе.

Согласно инсайду, Foxconn увеличит производство завода в Конгара-Калан со 100 000 до 200 000 единиц в месяц. Однако ей ещё предстоит провести капитальный ремонт пяти существующих сборочных линий и установить дополнительное оборудование, перевезённое с предприятий во Вьетнаме.

Напомним, производство AirPods на индийском заводе началось в апреле после передислокации оборудования и инструментов. На текущий момент численность персонала составляет около 2000 сотрудников, но её планируют увеличить до 5000 в течение следующих 6-8 месяцев. Пока завод отвечает за сборку AirPods 4 и AirPods Pro 3.

Расширение производства AirPods в Индии является частью более масштабного стратегического изменения производственной цепочки поставок Apple в связи с диверсификацией производства в разных странах.

Как это может отразиться на качестве AirPods? В отличие от Китая и Вьетнама, где наушники Apple производятся уже около 10 лет, для индийских сотрудников это новый тип устройств. Пока их выпускают относительно небольшими партиями, шанс нарваться на индийскую сборку минимален, но при дальнейшей диверсификации их количество продолжит расти. Разумеется, все устройства проходят контроль качества, но для разных фабрик минимальные требования разнятся. Например, некоторые владельцы iPhone с надписью Assembled in India на коробке жалуются на зазоры в корпусе и кривую сборку.
Источник:
MacRumors
Комментарии

Teenzet
Просто дико интересно посмотреть на айфон с щелями в корпусе и кривой сборкой…
Вчера в 20:52
