Как Apple прокачает Музыку в iOS 17. Вы не захотите пользоваться другими плеерами

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Совсем скоро состоится релиз масштабного обновления iOS 17, в котором Apple, помимо внедрения новых функций, также прокачала некоторые нативные приложения. Одно из таких — Apple Music — получило сразу несколько долгожданных функций, таких как совместные плейлисты и опция затухания при переключении треков. Собрали все нововведения, которые получит приложение Музыка в iOS 17.Перекрёстное затухание обеспечивает плавное переключение между песнями в плейлисте, устраняя паузы. Эту опцию можно включить в «Настройках». Также пользователи могут задать длительность затухания.Благодаря совместным плейлистам ваши друзья и члены семьи смогут добавлять, изменять порядок и удалять песни из общего списка композиций в Apple Music. Вы можете создать плейлист для нескольких человек, и каждый из них сможет его модерировать, а также реагировать на песни с помощью смайликов.В бета-версиях этой функции нет. Скорее всего, Apple добавит её в обновлении iOS 17.1 позже в этом году.С релизом iOS 17 в CarPlay появится функция Apple Music SharePlay, что позволит каждому пассажиру автомобиля воспроизводить свои любимые песни и добавлять музыку в очередь воспроизведения. Чтобы эта функция работала, владельцу автомобиля нужна подписка на Apple Music, а пассажирам — нет. Им достаточно отсканировать QR-код, чтобы получить доступ к списку воспроизведения.Альбомы наконец-то получили полноэкранную анимированную обложку. Также есть небольшие изменения Музыки на экране блокировки iPhone и в виджете воспроизведения.Тексты песен, которые не синхронизированы с воспроизводимой музыкой, отображаются более крупным и разборчивым шрифтом. Это обеспечивает более комфортное чтение с экрана.Теперь, если нажать на значок с тремя точками рядом с воспроизводимой песней, вы увидите авторов песни. В титрах указаны исполнители, композиторы, а также те, кто участвовал в продакшне.С релизом новой прошивки tvOS 17 можно будет использовать iPhone или iPad в качестве камеры для приставки Apple TV 4K. Камера будет показывать вас на экране во время вашего выступления ‌Apple Music‌ Sing.А какие нововведения от Apple Music ждёте вы больше всего.