Как Apple прокачает Музыку в iOS 17. Вы не захотите пользоваться другими плеерами

Фархад
Apple Music

Совсем скоро состоится релиз масштабного обновления iOS 17, в котором Apple, помимо внедрения новых функций, также прокачала некоторые нативные приложения. Одно из таких — Apple Music — получило сразу несколько долгожданных функций, таких как совместные плейлисты и опция затухания при переключении треков. Собрали все нововведения, которые получит приложение Музыка в iOS 17.

Перекрёстное затухание

Apple Music
 
Перекрёстное затухание обеспечивает плавное переключение между песнями в плейлисте, устраняя паузы. Эту опцию можно включить в «Настройках». Также пользователи могут задать длительность затухания.

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Совместные плейлисты

Apple Music

Благодаря совместным плейлистам ваши друзья и члены семьи смогут добавлять, изменять порядок и удалять песни из общего списка композиций в Apple Music. Вы можете создать плейлист для нескольких человек, и каждый из них сможет его модерировать, а также реагировать на песни с помощью смайликов.

В бета-версиях этой функции нет. Скорее всего, Apple добавит её в обновлении iOS 17.1 позже в этом году.

Apple Music SharePlay для CarPlay

Apple Music

С релизом iOS 17 в CarPlay появится функция Apple Music SharePlay, что позволит каждому пассажиру автомобиля воспроизводить свои любимые песни и добавлять музыку в очередь воспроизведения. Чтобы эта функция работала, владельцу автомобиля нужна подписка на Apple Music, а пассажирам — нет. Им достаточно отсканировать QR-код, чтобы получить доступ к списку воспроизведения.

Обновления интерфейса

Apple Music

Альбомы наконец-то получили полноэкранную анимированную обложку. Также есть небольшие изменения Музыки на экране блокировки iPhone и в виджете воспроизведения.

Режим караоке

Тексты песен, которые не синхронизированы с воспроизводимой музыкой, отображаются более крупным и разборчивым шрифтом. Это обеспечивает более комфортное чтение с экрана.

Авторство

Apple Music

Теперь, если нажать на значок с тремя точками рядом с воспроизводимой песней, вы увидите авторов песни. В титрах указаны исполнители, композиторы, а также те, кто участвовал в продакшне.

Караоке на Apple TV

Apple Music

С релизом новой прошивки tvOS 17 можно будет использовать iPhone или iPad в качестве камеры для приставки Apple TV 4K. Камера будет показывать вас на экране во время вашего выступления ‌Apple Music‌ Sing.

А какие нововведения от Apple Music ждёте вы больше всего.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+2
haskeymoon
Apple придумали Spotify)
Вчера в 19:46
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+1
Terminator
Всё, что нужно от проигрывателя, это КАЧЕСТВО звука и подбор музыки пользователю.
Пока качество может давать только tidal.
2 часа назад в 23:17
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+244
den3221 Terminator
Qobuz, по качеству на первом месте!
час назад в 00:11
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