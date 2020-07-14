Apple не упомянула на WWDC 2020 об улучшениях для камеры. Несмотря на это, в iOS 14 есть несколько очень важных нововведений, которые прокачивают фото-возможности смартфонов. Среди них имеется возможность делать быстрые снимки, улучшенный контроль экспозиции и много другое.
Быстрые снимки
Что важно для портативной камеры? Возможность быстро сфотографировать уникальные моменты. По словам Apple, в iOS 14 запуск приложения «Камера» и получение первого кадра происходит на 25% быстрее.
«Портретный режим» в поддерживаемых айфонах стал на 15% быстрее. Эти изменения получат все смартфоны с iOS 14.
Более быстрое срабатывание затвора
Несмотря на то, что предыдущий параметр будет активен для всех пользователей по умолчанию, в iOS 14 появилась новая опция, которая позволяет сделать первый кадр еще быстрее.
С новой функцией «Более быстрое срабатывание затвора», которая появилась в настройках камеры, iPhone интеллектуально адаптирует обработку изображений при быстром нажатии на кнопку спуска затвора. Таким образом на обработку и улучшение снимка потребуется меньше времени, и вы сможете сделать свой первый кадр быстрее.
Кнопка громкости для серий
Серийный режим позволяет пользователям делать несколько фотографий в последовательности, а затем выбирать наилучший кадр. Новая опция в iOS 14 позволяет зажать кнопку увеличения громкости во время запущенного приложения камеры, чтобы выполнить серию. Нажатие кнопки уменьшения громкости запустит функцию QuickTake на поддерживаемых устройствах.
Настройки разрешения и QuickTake и для старых моделей iPhone
Модельный ряд iPhone 11 и iPhone SE 2020 оснащены функцией QuickTake, которая позволяет пользователям быстро записывать видео в приложении «Камера», просто удерживая палец на кнопке спуска затвора. Вместе с iOS 14 эту функцию получат владельцы iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.
В настройках камеры также появилась новый раздел «Форматы», позволяющий пользователям изменять разрешение видео. Ранее это было доступно только для iPhone 11, но теперь функцию получат все айфоны под управлением iOS 14.
Передняя камера зеркально
Мы уже отдельно рассказывали об этой возможности, но не будет лишним напомнить. В iOS 14 у пользователей появилась возможность отключить отзеркаливание снимков с фронтальной камеры.
Это происходит из-за того, что на превью во время съемки на селфи-камеру вы видите всё так же, как в зеркале, а при сохранении снимок автоматически отзеркаливается так, как бы сцена выглядела со стороны в реальной жизни. С помощью опции «Передняя камера зеркально» вы можете отключить эту функцию.
Контроль экспозиции
Еще одна новая опция для съемки в iOS 14 позволят устанавливать и блокировать уровень экспозиции для всех фотографий и видео. Это означает, что вам больше не нужно проводить пальцем по экрану, чтобы настроить экспозицию для всех последующих снимков. Эта опция будет доступна только для iPhone XR и более новых моделей.
Обновление ночного режима
Apple не стала менять алгоритм работы ночного режима для iPhone 11, но теперь эта функция использует встроенный гироскоп, чтобы ваши снимки в условиях с плохим освещением были более четкими. Помимо этого, появилось возможность прервать съемку во время ночного режима на iOS 14.
Apple не внесла существенных изменений в работу приложения «Камера», но эти улучшения, безусловно, делают процесс съемки еще лучше. Также стоит отметить, что купертиновцы добавили поддержку таких возможностей, как QuickTake для старых моделей iPhone.
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Вот на таких моментах и проявляется лицемерие моей любимой компании.