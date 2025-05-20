Как автоматически включать энергосбережение iPhone при любом уровне заряда

По умолчанию экономия заряда включается в iOS, когда заряд АКБ опускается ниже 20%. С помощью приложения «Команды» можно изменить этот алгоритм и настроить автоматическое включение режима энергосбережения в любой момент, который вам кажется удобным.

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Скачайте и откройте «Команды»

Перейдите на вкладку «Автоматизация»

Нажмите «+» в углу экрана либо «Новая автоматизация» посередине

Найдите в списке строку «Уровень заряда»

Ползунком выставьте уровень в процентах, когда будет включаться энергосбережение, например 45%

Выберите пункт «Опускается ниже 45%»

Выставьте галочку на строке «Немедленный запуск»

Нажмите «Далее»

Введите в поиск «Энергосбережение» и выберите его

Выставьте параметр «Вкл» в следующем окне

Нажмите «Готово».

Теперь каждый раз, когда заряд аккумулятора будет уходить ниже 45%, айфон автоматически включит энергосбережение. Если вы хотите, чтобы режим выключался после начала зарядки, сделайте то же самое, только вместо «Опускается ниже 45%» выберите «Больше 45%», а вместо «Вкл» — «Выкл» на предпоследнем шаге.