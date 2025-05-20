Как автоматически включать энергосбережение iPhone при любом уровне заряда

Олег

Grok


По умолчанию экономия заряда включается в iOS, когда заряд АКБ опускается ниже 20%. С помощью приложения «Команды» можно изменить этот алгоритм и настроить автоматическое включение режима энергосбережения в любой момент, который вам кажется удобным.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides



  • Скачайте и откройте «Команды»
  • Перейдите на вкладку «Автоматизация»
  • Нажмите «+» в углу экрана либо «Новая автоматизация» посередине
  • Найдите в списке строку «Уровень заряда»
  • Ползунком выставьте уровень в процентах, когда будет включаться энергосбережение, например 45%
Команды
  • Выберите пункт «Опускается ниже 45%»
  • Выставьте галочку на строке «Немедленный запуск»
  • Нажмите «Далее»
  • Введите в поиск «Энергосбережение» и выберите его
  • Выставьте параметр «Вкл» в следующем окне
  • Нажмите «Готово».
Команды

Теперь каждый раз, когда заряд аккумулятора будет уходить ниже 45%, айфон автоматически включит энергосбережение. Если вы хотите, чтобы режим выключался после начала зарядки, сделайте то же самое, только вместо «Опускается ниже 45%» выберите «Больше 45%», а вместо «Вкл» — «Выкл» на предпоследнем шаге. 

Команды

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
7
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Как отправить человеку ссылку на конкретный текст в статье с iPhone, iPad и Mac
Как сделать длинный скриншот на iPhone и iPad
Как поделиться группой вкладок браузера с iPhone или iPad

Рекомендации

Рекомендации

У «Яндекс Такси» появится очень сильный конкурент. Конец унижениям таксистов?
Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии