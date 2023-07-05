Как автоматически заглушать уведомления на Apple Watch во время тренировок

Откройте «Настройки» → «Фокусирование» на iPhone

Нажмите кнопку «+» и выберите «Спорт» → «Настроить фокусирование»

По умолчанию профиль блокирует все уведомления; на следующем экране вы можете выбрать исключения — людей или приложения

Здесь же можно выбрать конкретный локскрин для iPhone и циферблат для Apple Watch без отвлечений.

Некоторое время назад Apple внедрила в свои ОС новую настраиваемую функцию — «Фокусирование». Благодаря ей ваши возможности сильно расширяются, и можно сделать свои устройства гораздо удобнее.Одна из полезных фич «Фокусирования» — возможность гибко настроить получение уведомлений в зависимости от самых разных событий. Например, вы можете сделать так, чтобы во время спортивных занятий на ваши Apple Watch не приходило совсем ничего.Готово! Теперь спортивный профиль фокусирования будет автоматически включаться каждый раз, когда iPhone или Apple Watch обнаружит начало тренировки. При этом режим можно включить и вручную из Центра управления.