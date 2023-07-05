Как автоматически заглушать уведомления на Apple Watch во время тренировок

Некоторое время назад Apple внедрила в свои ОС новую настраиваемую функцию — «Фокусирование». Благодаря ей ваши возможности сильно расширяются, и можно сделать свои устройства гораздо удобнее.
Одна из полезных фич «Фокусирования» — возможность гибко настроить получение уведомлений в зависимости от самых разных событий. Например, вы можете сделать так, чтобы во время спортивных занятий на ваши Apple Watch не приходило совсем ничего.
- Откройте «Настройки» → «Фокусирование» на iPhone
- Нажмите кнопку «+» и выберите «Спорт» → «Настроить фокусирование»
- По умолчанию профиль блокирует все уведомления; на следующем экране вы можете выбрать исключения — людей или приложения
- Здесь же можно выбрать конкретный локскрин для iPhone и циферблат для Apple Watch без отвлечений.
Готово! Теперь спортивный профиль фокусирования будет автоматически включаться каждый раз, когда iPhone или Apple Watch обнаружит начало тренировки. При этом режим можно включить и вручную из Центра управления.
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