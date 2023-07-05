Как автоматически заглушать уведомления на Apple Watch во время тренировок

Олег

Apple Watch


Некоторое время назад Apple внедрила в свои ОС новую настраиваемую функцию — «Фокусирование». Благодаря ей ваши возможности сильно расширяются, и можно сделать свои устройства гораздо удобнее.

Одна из полезных фич «Фокусирования» — возможность гибко настроить получение уведомлений в зависимости от самых разных событий. Например, вы можете сделать так, чтобы во время спортивных занятий на ваши Apple Watch не приходило совсем ничего.

  • Откройте «Настройки» → «Фокусирование» на iPhone
  • Нажмите кнопку «+» и выберите «Спорт» → «Настроить фокусирование»
Apple Watch
  • По умолчанию профиль блокирует все уведомления; на следующем экране вы можете выбрать исключения — людей или приложения
  • Здесь же можно выбрать конкретный локскрин для iPhone и циферблат для Apple Watch без отвлечений.
Apple Watch

Готово! Теперь спортивный профиль фокусирования будет автоматически включаться каждый раз, когда iPhone или Apple Watch обнаружит начало тренировки. При этом режим можно включить и вручную из Центра управления. 

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Источник:
MacRumors
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