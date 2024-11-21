Как бесплатно отменить любой заказ на OZON, если нет кнопки отмены

Олег

OZON


Прямо сейчас на российском рынке в лидерах закрепились два конкурирующих между собой маркетплейса — OZON и Wildberries. Первый отличается более лояльными условиями для покупателей и продавцов, а второй — распространенностью ПВЗ и иногда более низкими ценами.

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Одной из фишек OZON является возможность отменить заказ в любой момент: сразу после оплаты, в процессе доставки и даже после поступления его в ПВЗ. Однако не все знают, как это сделать, ведь после отправки товара кнопка отмены из заказа пропадает. Вот как отменить заказ в любом статусе сборки, обработки и доставки:

  • Откройте приложение OZON и перейдите на вкладку личного кабинета
  • Перейдите в раздел сообщений (значок в верхнем углу)
  • Найдите строку «Поддержка OZON»
OZON
  • Бот автоматически отобразит недавние заказы; выберите тот, который нужно отменить
  • Если нужного заказа нет, тапните «Другой заказ» и введите его номер
  • После этого бот покажет много кнопок действий с заказом — выберите «Отменить заказ»
OZON
  • Выберите правильную причину отказа; на конечный результат она не повлияет, маркетплейс просто собирает статистику
  • Подтвердите отмену заказа.
OZON

Готово! Если товар был оплачен при оформлении, деньги вернутся на счет в течение нескольких часов. Отмена заказа всегда будет бесплатной, независимо от его текущего статуса. Я пока не встречал ни одного заказа, который нельзя было бы отменить через бота поддержки. 

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