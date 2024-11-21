Как бесплатно отменить любой заказ на OZON, если нет кнопки отмены

Прямо сейчас на российском рынке в лидерах закрепились два конкурирующих между собой маркетплейса — OZON и Wildberries. Первый отличается более лояльными условиями для покупателей и продавцов, а второй — распространенностью ПВЗ и иногда более низкими ценами.

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Откройте приложение OZON и перейдите на вкладку личного кабинета

Перейдите в раздел сообщений (значок в верхнем углу)

Найдите строку «Поддержка OZON»

Бот автоматически отобразит недавние заказы; выберите тот, который нужно отменить

Если нужного заказа нет, тапните «Другой заказ» и введите его номер

После этого бот покажет много кнопок действий с заказом — выберите «Отменить заказ»

Выберите правильную причину отказа; на конечный результат она не повлияет, маркетплейс просто собирает статистику

Подтвердите отмену заказа.

Одной из фишек OZON является возможность отменить заказ в любой момент: сразу после оплаты, в процессе доставки и даже после поступления его в ПВЗ. Однако не все знают, как это сделать, ведь после отправки товара кнопка отмены из заказа пропадает. Вот как отменить заказ в любом статусе сборки, обработки и доставки:Готово! Если товар был оплачен при оформлении, деньги вернутся на счет в течение нескольких часов. Отмена заказа всегда будет бесплатной, независимо от его текущего статуса. Я пока не встречал ни одного заказа, который нельзя было бы отменить через бота поддержки.