Как бесплатно отменить любой заказ на OZON, если нет кнопки отмены

Прямо сейчас на российском рынке в лидерах закрепились два конкурирующих между собой маркетплейса — OZON и Wildberries. Первый отличается более лояльными условиями для покупателей и продавцов, а второй — распространенностью ПВЗ и иногда более низкими ценами.
- Откройте приложение OZON и перейдите на вкладку личного кабинета
- Перейдите в раздел сообщений (значок в верхнем углу)
- Найдите строку «Поддержка OZON»
- Бот автоматически отобразит недавние заказы; выберите тот, который нужно отменить
- Если нужного заказа нет, тапните «Другой заказ» и введите его номер
- После этого бот покажет много кнопок действий с заказом — выберите «Отменить заказ»
- Выберите правильную причину отказа; на конечный результат она не повлияет, маркетплейс просто собирает статистику
- Подтвердите отмену заказа.
Готово! Если товар был оплачен при оформлении, деньги вернутся на счет в течение нескольких часов. Отмена заказа всегда будет бесплатной, независимо от его текущего статуса. Я пока не встречал ни одного заказа, который нельзя было бы отменить через бота поддержки.