Как бесплатно установить бета-версию iOS 27 на свой iPhone

Как и прежде, Apple разрешила устанавливать девелоперские бета-версии всех новых операционных систем, включая iOS 27, всем желающим абсолютно бесплатно. Вот, что нужно знать перед установкой тестовых сборок.
Редакция iGuides не рекомендует устанавливать бетки для разработчиков на свои гаджеты, поскольку, как правило, они работают крайне нестабильно и могут привести к сбоям, вплоть до отказа работы устройства. Все манипуляции вы производите на свой страх и риск.
Как загрузить бета-версию iOS 27 для разработчиковОбязательно создайте резервную копию на своём компьютере (не в облаке) и можете приступать к выполнению следующих шагов:
• Если вы ещё не принимали пользовательское соглашение о бетах для разработчиков, откройте Safari на своём iPhone, iPad или Mac и перейдите на сайт developer.apple.com
• Нажмите на значок меню в верхнем левом углу страницы и перейдите во вкладку Account
• Теперь войдите со своим Apple ID и подтвердите код двухфакторной аутентификации
• Ещё раз коснитесь значка меню в верхнем левом углу и снова перейдите в Account
• Примите юридические условия «Соглашения с программой Apple Developer», прокрутив страницу вниз и установив флажок;
• Теперь откройте «Настройки» > «Основные» > «Обновление программного обеспечения» > «Бета-обновления» и выберите iOS 27 Developer Beta в списке
• Дождитесь, пока экран обновления ПО проверит серверы Apple;
Когда появится бета-версия iOS 27 для разработчиков, нажмите «Загрузить и установить»
• Готово.
Аналогичным способом вы можете скачать iPadOS 27, tvOS 27, macOS 27и watchOS 27, но в случае окирпичивания, ТВ-приставку, колонки HomePod и часы откатить прошивку самостоятельно не выйдет.