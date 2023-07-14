Как бесплатно установить публичную бета-версию macOS Sonoma

Фото: Apple
Как мы рассказывали ранее, Apple выпустила первые публичные бета-версии своих новых ОС, и, в частности, macOS 14 Sonoma. Поскольку «публичный» статус «публичной» подразумевает потенциальную установку апдейта любым желающим, его получает лишь та бета-сборка, которая лишена критических багов, способных вывести устройство из рабочего состояния. А значит, если вы хотите попробовать новые фичи от Apple до релиза, то стоит устанавливать именно публичные обновления.
Как установить macOS Sonoma Public Beta:
Дальнейшие шаги будут отличаться в зависимости от текущей версии macOS на вашем компьютере.
Если у вас macOS 13.4 и новее:
Если у вас macOS 13.3 и старше:
Можно приступать к обновлению. Помните: Apple не рекомендует устанавливать бета-версии своего ПО на ваше основное устройство, поскольку в прошивке могут присутствовать ранее не обнаруженные баги. По возможности создайте резервную копию Time Machine.
Как мы рассказывали ранее, Apple выпустила первые публичные бета-версии своих новых ОС, и, в частности, macOS 14 Sonoma. Поскольку «публичный» статус «публичной» подразумевает потенциальную установку апдейта любым желающим, его получает лишь та бета-сборка, которая лишена критических багов, способных вывести устройство из рабочего состояния. А значит, если вы хотите попробовать новые фичи от Apple до релиза, то стоит устанавливать именно публичные обновления.
Как установить macOS Sonoma Public Beta:
- С вашего Mac откройте эту ссылку и нажмите «Зарегистрироваться»
- Авторизуйтесь с вашим Apple ID и перейдите на вкладку macOS
- Выберите «Зарегистрировать свое устройство».
Дальнейшие шаги будут отличаться в зависимости от текущей версии macOS на вашем компьютере.
Если у вас macOS 13.4 и новее:
- Откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновления ПО»
- Выберите строку «Бета-обновления»
- Установите галочку на Public Beta
- Вернитесь на шаг назад и дождитесь, пока Mac предложит вам установить macOS Sonoma Public Beta.
Если у вас macOS 13.3 и старше:
- Скачайте и установите бета-профиль для macOS по этой ссылке
- В процессе установки следуйте инструкциям на экране
- После установки откройте «Настройки» → «Обновление ПО»
- Дождитесь, пока Mac предложит вам установить macOS Sonoma Public Beta.
Можно приступать к обновлению. Помните: Apple не рекомендует устанавливать бета-версии своего ПО на ваше основное устройство, поскольку в прошивке могут присутствовать ранее не обнаруженные баги. По возможности создайте резервную копию Time Machine.