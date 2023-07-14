Как бесплатно установить публичную бета-версию macOS Sonoma

Олег

macOS

Фото: Apple

Как мы рассказывали ранее, Apple выпустила первые публичные бета-версии своих новых ОС, и, в частности, macOS 14 Sonoma. Поскольку «публичный» статус «публичной» подразумевает потенциальную установку апдейта любым желающим, его получает лишь та бета-сборка, которая лишена критических багов, способных вывести устройство из рабочего состояния. А значит, если вы хотите попробовать новые фичи от Apple до релиза, то стоит устанавливать именно публичные обновления.

Как установить macOS Sonoma Public Beta:

  • С вашего Mac откройте эту ссылку и нажмите «Зарегистрироваться»
  • Авторизуйтесь с вашим Apple ID и перейдите на вкладку macOS
  • Выберите «Зарегистрировать свое устройство».
macOS

Дальнейшие шаги будут отличаться в зависимости от текущей версии macOS на вашем компьютере.

Если у вас macOS 13.4 и новее:
  • Откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновления ПО»
  • Выберите строку «Бета-обновления»
  • Установите галочку на Public Beta
  • Вернитесь на шаг назад и дождитесь, пока Mac предложит вам установить macOS Sonoma Public Beta.

Если у вас macOS 13.3 и старше:
  • Скачайте и установите бета-профиль для macOS по этой ссылке
  • В процессе установки следуйте инструкциям на экране
  • После установки откройте «Настройки» → «Обновление ПО»
  • Дождитесь, пока Mac предложит вам установить macOS Sonoma Public Beta.

Можно приступать к обновлению. Помните: Apple не рекомендует устанавливать бета-версии своего ПО на ваше основное устройство, поскольку в прошивке могут присутствовать ранее не обнаруженные баги. По возможности создайте резервную копию Time Machine. 

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Комментарии

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idpro
А куда дели платный способ?!? Верните!!
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