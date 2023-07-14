Как бесплатно установить публичную бета-версию macOS Sonoma

С вашего Mac откройте эту ссылку и нажмите «Зарегистрироваться»

Авторизуйтесь с вашим Apple ID и перейдите на вкладку macOS

Выберите «Зарегистрировать свое устройство».

Откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновления ПО»

Выберите строку «Бета-обновления»

Установите галочку на Public Beta

Вернитесь на шаг назад и дождитесь, пока Mac предложит вам установить macOS Sonoma Public Beta.

Скачайте и установите бета-профиль для macOS по этой ссылке

В процессе установки следуйте инструкциям на экране

После установки откройте «Настройки» → «Обновление ПО»

Дождитесь, пока Mac предложит вам установить macOS Sonoma Public Beta.

Как мы рассказывали ранее, Apple выпустила первые публичные бета-версии своих новых ОС, и, в частности, macOS 14 Sonoma. Поскольку «публичный» статус «публичной» подразумевает потенциальную установку апдейта любым желающим, его получает лишь та бета-сборка, которая лишена критических багов, способных вывести устройство из рабочего состояния. А значит, если вы хотите попробовать новые фичи от Apple до релиза, то стоит устанавливать именно публичные обновления.Дальнейшие шаги будут отличаться в зависимости от текущей версии macOS на вашем компьютере.Можно приступать к обновлению. Помните: Apple не рекомендует устанавливать бета-версии своего ПО на ваше основное устройство, поскольку в прошивке могут присутствовать ранее не обнаруженные баги. По возможности создайте резервную копию Time Machine.