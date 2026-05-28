Как бренду оставаться «настоящим» в эпоху генеративного контента — «Родная Речь» и Билайн на конференции «Код человечности»

16 июля на конференции «Код человечности» «Родная Речь» и Билайн разберут, почему аудитория перестала верить идеальным сообщениям и как брендам перестраивать коммуникацию
Цифровая перегрузка инфополя потребителя вместе с активным использованием ИИ для производства контента привели рекламный рынок на порог кризиса доверия. Когда что угодно может быть сгенерировано, у потребителя возникает вопрос: «А то, что мне показывают, — настоящее?» Бренды, которые не могут на него ответить, теряют доверие и способность выстраивать эмоциональную связь с аудиторией.
На сессии «Ценность настоящего в эпоху всего искусственного» обсудят:
— Почему в эпоху генеративного контента «настоящее» становится прагматичным выбором
— Как бренду вернуть подлинную ценность контакта через «настоящее»
— Проекты Билайна, где философия «настоящести» внедрена системно
«В эпоху тотального кризиса доверия „настоящее“ в противовес искусственному становится мостиком между брендами и потребителем. Именно настоящие и искренние эмоции, которые способен вызвать бренд, становятся основой успеха в коммуникации, что в свою очередь, влияет и на бизнес компаний», — комментирует Сергей Свержинский, директор по стратегическому маркетингу Билайна. Спикером этой сессии также выступит Иван Шавров, управляющий директор практики Brand Experience в группе компаний «Родная Речь».
Конференция пройдёт 16 июля в Центре событий РБК. Участие бесплатное.