Как бренду оставаться «настоящим» в эпоху генеративного контента — «Родная Речь» и Билайн на конференции «Код человечности»

Александр


16 июля на конференции «Код человечности» «Родная Речь» и Билайн разберут, почему аудитория перестала верить идеальным сообщениям и как брендам перестраивать коммуникацию

Цифровая перегрузка инфополя потребителя вместе с активным использованием ИИ для производства контента привели рекламный рынок на порог кризиса доверия. Когда что угодно может быть сгенерировано, у потребителя возникает вопрос: «А то, что мне показывают, — настоящее?» Бренды, которые не могут на него ответить, теряют доверие и способность выстраивать эмоциональную связь с аудиторией.

На сессии «Ценность настоящего в эпоху всего искусственного» обсудят:

 — Почему в эпоху генеративного контента «настоящее» становится прагматичным выбором
 — Как бренду вернуть подлинную ценность контакта через «настоящее»
 — Проекты Билайна, где философия «настоящести» внедрена системно

«В эпоху тотального кризиса доверия „настоящее“ в противовес искусственному становится мостиком между брендами и потребителем. Именно настоящие и искренние эмоции, которые способен вызвать бренд, становятся основой успеха в коммуникации, что в свою очередь, влияет и на бизнес компаний», — комментирует Сергей Свержинский, директор по стратегическому маркетингу Билайна. Спикером этой сессии также выступит Иван Шавров, управляющий директор практики Brand Experience в группе компаний «Родная Речь».

Конференция пройдёт 16 июля в Центре событий РБК. Участие бесплатное. Регистрация — по ссылке.
