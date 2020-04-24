Разработчики всё еще намерены добавить рекламу в раздел мессенджера WhatsApp «Статус». Там пользователи размещают коротенькие «истории», как в Facebook или Instagram, которые исчезают спустя 24 часа после публикации.По сути «Статусы» в WhatsApp полностью повторяют функциональность «Историй» (Stories) из других соцсетей. Большинство сервисов уже используют этот раздел для монетизации с помощью рекламы. По аналогии м Instagram, рекламные блоки от различных компаний и брендов будут появляться между «статусами» при просмотре «статусов» пользователей из вашего списка контактов.Для показа таргетированной рекламы разработчики будут использовать номера телефонов пользователей для объединения их учетной записи с аккаунтами в Facebook и Instagram. На данный момент разработчики всё еще работают над этим инструментом, поскольку топ-менеджеры WhatsApp обеспокоены тем, что некоторые пользователи могут отказаться от своих профилей в социальных сетях, что избежать сбора информации.Напомним, ранее WhatsApp работал по подписке, её стоимость составляла 99 центов в год. Спустя два года после того, как Facebook купила мессенджер, от этой системы отказались. В 2018 году создатели сервиса Ян Кум и Брайан Эктон покинули компанию из-за желания Цукерберга добавить рекламу в мессенджер.