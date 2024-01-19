Как быстро переключиться между Wi-Fi-сетями на iPhone, не заходя в настройки



Операционные системы от Apple известны тем, что содержат очень много скрытых полезных фич и настроек, о которых могут не знать даже давние пользователи «яблочных» девайсов. Одну из таких полезных функций скрывает «Центр управления», или попросту «шторка» с быстрыми настройками.



Многие знают, что блоки с иконками по долгому тапу раскрываются — например, если удерживать палец на блоке с модулями связи, он откроется и пользователь увидит две дополнительные кнопки: AirDrop и «Режим модема». Однако это не вся функциональность «шторки».











Возможно, вы не знали, что можно удерживать пальцем кнопки Wi-Fi и Bluetooth. В первом случае откроется список доступных сетей, чтобы переключиться между ними, а во втором — список подключенных Bluetooth-устройств. Таким образом можно быстро переключаться между доступными Wi-Fi-сетями или Bluetooth-аксуссуарами, не заходя в настройки. Возможно, вы не знали, что можно удерживать пальцем кнопки Wi-Fi и Bluetooth. В первом случае откроется список доступных сетей, чтобы переключиться между ними, а во втором — список подключенных Bluetooth-устройств. Таким образом можно быстро переключаться между доступными Wi-Fi-сетями или Bluetooth-аксуссуарами, не заходя в настройки.