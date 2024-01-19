Как быстро переключиться между Wi-Fi-сетями на iPhone, не заходя в настройки

Олег

iOS


Операционные системы от Apple известны тем, что содержат очень много скрытых полезных фич и настроек, о которых могут не знать даже давние пользователи «яблочных» девайсов. Одну из таких полезных функций скрывает «Центр управления», или попросту «шторка» с быстрыми настройками.

Многие знают, что блоки с иконками по долгому тапу раскрываются — например, если удерживать палец на блоке с модулями связи, он откроется и пользователь увидит две дополнительные кнопки: AirDrop и «Режим модема». Однако это не вся функциональность «шторки».

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iOS

Возможно, вы не знали, что можно удерживать пальцем кнопки Wi-Fi и Bluetooth. В первом случае откроется список доступных сетей, чтобы переключиться между ними, а во втором — список подключенных Bluetooth-устройств. Таким образом можно быстро переключаться между доступными Wi-Fi-сетями или Bluetooth-аксуссуарами, не заходя в настройки. 

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Комментарии

+1
TheEwb
А еще есть такие рекомендации о которых многие не знали, типо как увеличить громкость используя клавиши громкости +\-
час назад в 23:36
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0
AID_001592.8ae73aad228348d791338645ce336d96.2024
А если ткнуть в самолетик включится авиа режим. Уверен — не только лишь все об этом знали!
10 минут назад
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