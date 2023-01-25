Как быстро переносить правки между фотографиями на macOS Ventura

В актуальной macOS 13 Ventura компания Apple добавила полезную функцию, о которой мы уже рассказывали в гайде про iOS 16. Она позволяет быстро перенести изменения одной фотографии в другую или даже в несколько.
Фишка очень выручит, если вы, к примеру, «подкручиваете» цвета и контрастность снимкам из отпуска, сделанным примерно в одинаковых условиях. Достаточно отрегулировать параметры для одного фото по своему вкусу, а потом в несколько нажатий применить те же самые правки к остальным изображениям.
Чтобы перенести правки между фото:
- Откройте нужное изображение в приложении «Фото»
- Отредактируйте его по своему вкусу
- В верхнем меню нажмите «Изображение» → «Копировать правки»
- Вернитесь к галерее фотографий и выделите один или несколько снимков
- Нажмите на них правой кнопкой мыши и выберите «Вставить правки».
Готово! Все выбранные изображения отредактированы одинаково.
Ранее мы рассказали, как настроить включение, выключение или перезагрузку Mac по расписанию на macOS Ventura.