Как быстро переносить правки между фотографиями на macOS Ventura

Олег

macOS


В актуальной macOS 13 Ventura компания Apple добавила полезную функцию, о которой мы уже рассказывали в гайде про iOS 16. Она позволяет быстро перенести изменения одной фотографии в другую или даже в несколько.

Фишка очень выручит, если вы, к примеру, «подкручиваете» цвета и контрастность снимкам из отпуска, сделанным примерно в одинаковых условиях. Достаточно отрегулировать параметры для одного фото по своему вкусу, а потом в несколько нажатий применить те же самые правки к остальным изображениям.

Чтобы перенести правки между фото:
  • Откройте нужное изображение в приложении «Фото»
  • Отредактируйте его по своему вкусу
  • В верхнем меню нажмите «Изображение» → «Копировать правки»
macOS
  • Вернитесь к галерее фотографий и выделите один или несколько снимков
  • Нажмите на них правой кнопкой мыши и выберите «Вставить правки».
macOS

Готово! Все выбранные изображения отредактированы одинаково.

Ранее мы рассказали, как настроить включение, выключение или перезагрузку Mac по расписанию на macOS Ventura. 

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Комментарии

Артём
+5
Артём
В macOS Monterey ставка правок непригодна, если вы крутили ползунок верхнего пункта "Свет". Копируем правки снимка, вставляем их на другой и видим картину — правки переносятся со световой "маской" первого снимка. Это отчётливо видно на разных снимках. Интересно как с этим дела обстоят в Ventura
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