Как быстро переустановить macOS без потери данных и настроек

Выключите Mac

Включите Mac с зажатыми клавишами cmd + R (если у вас Silicon Mac — просто нажмите и удерживайте Power)

Если нужно, введите пароль локальной учетной записи

В открывшемся окне выберите «Установить / переустановить macOS»

Выберите ваш накопитель для установки

Дождитесь, пока ОС скачается и установится.

Несмотря на то, что macOS отличается стабильностью, иногда её всё же можно и нужно переустановить. Такая потребность может возникнуть после обновления, установки резервной копии Time Machine или отката до предыдущей версии. А может быть ваш Mac просто ведет себя странно — греется, шумит кулерами или долго открывает приложения.К счастью, Apple предусмотрела вариант быстрой переустановки macOS без необходимости очищать накопитель и терять свои личные данные, приложения и настройки. Способ несложный — он потребует немного вашего времени и стабильного безлимитного интернет-соединения.При такой процедуре macOS устанавливается прямо поверх вашей текущей системы без повышения, понижения версии и без удаления ваших личных данных, приложений и настроек. При этом системные файлы заменяются, что избавляет компьютер от фантомных глюков и ошибок.