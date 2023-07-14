Как быстро переустановить macOS без потери данных и настроек

Олег

MacBook

Фото: Unsplash

Несмотря на то, что macOS отличается стабильностью, иногда её всё же можно и нужно переустановить. Такая потребность может возникнуть после обновления, установки резервной копии Time Machine или отката до предыдущей версии. А может быть ваш Mac просто ведет себя странно — греется, шумит кулерами или долго открывает приложения.

К счастью, Apple предусмотрела вариант быстрой переустановки macOS без необходимости очищать накопитель и терять свои личные данные, приложения и настройки. Способ несложный — он потребует немного вашего времени и стабильного безлимитного интернет-соединения.

Как переустановить macOS:
  • Выключите Mac
  • Включите Mac с зажатыми клавишами cmd + R (если у вас Silicon Mac — просто нажмите и удерживайте Power)
  • Если нужно, введите пароль локальной учетной записи
  • В открывшемся окне выберите «Установить / переустановить macOS»
macOS
  • Выберите ваш накопитель для установки
  • Дождитесь, пока ОС скачается и установится.
macOS

При такой процедуре macOS устанавливается прямо поверх вашей текущей системы без повышения, понижения версии и без удаления ваших личных данных, приложений и настроек. При этом системные файлы заменяются, что избавляет компьютер от фантомных глюков и ошибок. 

5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Как бесплатно установить публичную бета-версию macOS Sonoma
Как включить проценты заряда аккумулятора на macOS Ventura и Sonoma
Как включить отображение расширений файлов в macOS

Рекомендации

Рекомендации

Нейросеть 24 часа управляла спутником без помощи человека. Результаты напугали ученых
В «Яндекс Такси» появилась удобная возможность. Больше никаких неожиданных списаний
Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых осторожных
«Тинькофф» возвращает деньги, а затем вгоняет клиентов в минус и включает рассрочку

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

0
chiter44
Кто вообще такую дичь мог посоветовать ?
6 минут назад
#
0
chiter44
Особенно для тех у кого легаси патчер стоит.
4 минуты назад
#