Как быстро перейти на бета-версии iOS для разработчиков с публичных в несколько нажатий

Олег

iOS


Некоторое время назад Apple начала борьбу с распространением бета-версий своих ОС, выпущенных для разработчиков. Ранее любой пользователь мог скачать профиль и установить себе как публичную, так и девелоперскую сборку, однако теперь всё усложнилось.

В ходе «рейда» Apple ликвидировала несколько сайтов, которые распространяли бета-профили для разработчиков, и теперь достать их не так-то просто. Для любителей получать ранние сборки остался лишь один вариант — публичные бета-версии. Однако одна лазейка пока остается.

Чтобы установить бета-версию iOS для разработчиков:
  • Перейдите на сайт beta.apple.com
  • Авторизуйтесь, скачайте публичный бета-профиль
  • Установите публичную бета-версию iOS 16.4 
iOS
  • После установки откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновления ПО»
  • Перейдите в пункт «Бета-обновления» и установите галочку на строку Developer Beta.

Готово! Теперь ваш iPhone будет получать бета-версии iOS для разработчиков. Учтите, что с выходом iOS 17 Apple, скорее всего, прикроет эту лазейку и она перестанет работать. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Самый быстрый способ сохранить «про запас» iOS-приложения, удаленные из App Store, и установить их в любой момент. «Сбер», «Тинькофф», «Альфа» и другие
Как настроить встроенный генератор 2FA-кодов в iOS и навсегда отказаться от Google Auth
Как добавить несколько иконок одного приложения на рабочий стол iPhone или iPad
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Как вынудить собеседника перестать делать скриншоты переписки в Telegram
Общаться в WhatsApp стало гораздо удобнее. Оцените два нововведения
Вот почему стоит поменьше пользоваться банкоматами и терминалами самообслуживания
Вот почему стоит дождаться iPhone 15 Ultra вместо покупки iPhone 14 Pro Max

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу