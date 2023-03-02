Как быстро перейти на бета-версии iOS для разработчиков с публичных в несколько нажатий

Перейдите на сайт beta.apple.com

Авторизуйтесь, скачайте публичный бета-профиль

Установите публичную бета-версию iOS 16.4

После установки откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновления ПО»

Перейдите в пункт «Бета-обновления» и установите галочку на строку Developer Beta.

Некоторое время назад Apple начала борьбу с распространением бета-версий своих ОС, выпущенных для разработчиков. Ранее любой пользователь мог скачать профиль и установить себе как публичную, так и девелоперскую сборку, однако теперь всё усложнилось.В ходе «рейда» Apple ликвидировала несколько сайтов, которые распространяли бета-профили для разработчиков, и теперь достать их не так-то просто. Для любителей получать ранние сборки остался лишь один вариант — публичные бета-версии. Однако одна лазейка пока остается.Чтобы установить бета-версию iOS для разработчиков:Готово! Теперь ваш iPhone будет получать бета-версии iOS для разработчиков. Учтите, что с выходом iOS 17 Apple, скорее всего, прикроет эту лазейку и она перестанет работать.