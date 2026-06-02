Как быстро спрятать фотографии на Samsung Galaxy: полезная функция One UI 8.5, о которой знают не все

Откройте приложение «Галерея»;

Выберите фотографии или видео, которые хотите скрыть;

Нажмите кнопку «Ещё» (три точки);

Выберите пункт «Переместить в личный альбом» (не в Knox);

При первом запуске система предложит настроить защиту с помощью пароля или биометрии;

Подтвердите действие;

Готово!

Откройте приложение «Галерея»;

Перейдите во вкладку «Альбомы»;

Нажмите кнопку меню и выберите «Личный альбом»;

Подтвердите вход с помощью отпечатка пальца, распознавания лица или PIN-кода;

Готово!

Продолжаем делиться полезными функциями One UI, которые улучшают пользовательский опыт на Samsung Galaxy. Сегодня расскажем, как скрыть фото от посторонних в One UI 8.5 без использования Knox, Google «Диска» и других утилит. При этом доступ к снимкам можно будет получить буквально в одно касание, но только после подтверждения личности через пароль, PIN-код или биометрию. Рассказываем, как это сделать.Такая функция пригодится всем, кто хранит на смартфоне личные фотографии, скриншоты документов, рабочие материалы или любые другие файлы, которые не хочется показывать окружающим. Раньше для подобных задач приходилось использовать «Защищённую папку» на базе Knox, однако в One UI 8.5 Samsung добавила более простой и удобный инструмент прямо в приложение «Галерея».Перед началом убедитесь, что смартфон обновлён до One UI 8.5 и установлены последние патчи безопасности. Также необходимо настроить хотя бы один способ блокировки устройства — PIN-код, пароль, графический ключ или отпечаток пальца. Без этого функция «Личный альбом» работать не будет.После этого выбранные файлы исчезнут из общей галереи и будут доступны только через защищённый раздел.После проверки безопасности вы получите доступ ко всем скрытым фото и видео.Функция «Личный альбом» — один из самых удобных инструментов конфиденциальности в One UI 8.5. Она позволяет быстро скрывать личные файлы без переноса их в отдельное пространство Knox, а доступ к контенту остаётся максимально быстрым и удобным только для владельца смартфона.