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Как быстро вернуть уведомления VK Знакомств на iPhone после удаления из App Store

Артем


После удаления VK Знакомств из App Store владельцы iPhone перестали получать уведомления о новых симпатиях и сообщениях. Сервис работает, как и прежде, но чаты и мэтчи теперь видны, только когда заходишь в приложение. Рассказываем, как настроить все это за пару минут и продолжить общение.

Почему перестали приходить уведомления VK Знакомств на iOS?

За доставку пушей в iOS отвечают специальные push-токены. Система выдает их при установке софта из официального магазина. После того как Apple удалила приложения VK из App Store, токены были отозваны, что и привело к отсутствию уведомлений.

Хотя само приложение VK Знакомства на смартфонах продолжает работать, операционная система больше не может «разбудить» его в фоновом режиме для показа «пушей». На смартфонах под управлением Android такой проблемы нет — приложение по-прежнему доступно в RuStore и других альтернативных магазинах.

Как вернуть уведомления в VK Знакомствах

Вернуть моментальные оповещения и восстановить доступ к сервису (даже если программа удалена со смартфона) можно через создание PWA (Progressive Web App) — веб-версии, которая работает как полноценное приложение.

Шаг 1. Откройте веб-версию в браузере 

На телефоне перейдите по ссылке https://dating.vk.ru/install/ и нажмите на иконку браузера Safari в правом нижнем углу. Если откроется приложение VK Знакомства или ВКонтакте, сверните его и вернитесь в браузер. Если понадобится, снова введите https://dating.vk.ru/install/ в адресной строке браузера.



Шаг 2. Добавьте ярлык на домашний экран 

Превращаем веб-версию сайта в иконку на рабочем столе:

Жмем иконку «Поделиться»проматываем ниже → выбираем пункт «Добавить на экран "Домой"»«Добавить».



Теперь на «Домашнем экране» вашего iPhone есть иконка VK Знакомств.



Шаг 3. Авторизуйтесь и включите «пуши»

Запускаем VK Знакомства строго с новой иконки на рабочем столе (так PWA получит доступ к отправке уведомлений);
• Авторизовываемся в приложении;
• Жмем «Разрешить» при запросе на отправку уведомлений.



Теперь пуши будут приходить в стандартном режиме — со звуком, баннерами на экране блокировки и красным счетчиком на иконке. Оповещения также будут дублироваться на ваши Apple Watch. За анкеты и мэтчи переживать не стоит — они синхронизируются сразу после входа в учетку.

Что делать, если приложение VK Знакомства пропало с iPhone?

«Яблочные» смартфоны иногда чистят память на автомате. Чтобы такого не произошло с уже установленным приложением VK Знакомства (которое теперь нельзя скачать из App Store), необходимо отключить автовыгрузку. Вот как это сделать:

• Открываем пункт «Приложения» в настройках iPhone;
• Переходим в раздел App Store;
• Отключаем тумблер «Сгружать неиспользуемые».

Что делать, если уведомления все равно не приходят?

Если вы все сделали верно, но приложение все равно «молчит», вероятно, дело в настройках айфона. Что необходимо проверить:

• Доступы в системе: открываем Настройки «Уведомления» → ярлык VK Знакомства и проверяем, чтобы все типы оповещений были активны.




• Фоновое обновление: убедитесь, что в «Основных настройках» включено «Обновление контента».



• Энергосбережение: проверяем, что режим энергосбережения отключен (он может глушить фоновые приложения).
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