Как быстро вернуть уведомления VK Знакомств на iPhone после удаления из App Store

После удаления VK Знакомств из App Store владельцы iPhone перестали получать уведомления о новых симпатиях и сообщениях. Сервис работает, как и прежде, но чаты и мэтчи теперь видны, только когда заходишь в приложение. Рассказываем, как настроить все это за пару минут и продолжить общение.
Почему перестали приходить уведомления VK Знакомств на iOS?За доставку пушей в iOS отвечают специальные push-токены. Система выдает их при установке софта из официального магазина. После того как Apple удалила приложения VK из App Store, токены были отозваны, что и привело к отсутствию уведомлений.
Хотя само приложение VK Знакомства на смартфонах продолжает работать, операционная система больше не может «разбудить» его в фоновом режиме для показа «пушей». На смартфонах под управлением Android такой проблемы нет — приложение по-прежнему доступно в RuStore и других альтернативных магазинах.
Как вернуть уведомления в VK ЗнакомствахВернуть моментальные оповещения и восстановить доступ к сервису (даже если программа удалена со смартфона) можно через создание PWA (Progressive Web App) — веб-версии, которая работает как полноценное приложение.
Шаг 1. Откройте веб-версию в браузереНа телефоне перейдите по ссылке https://dating.vk.ru/install/ и нажмите на иконку браузера Safari в правом нижнем углу. Если откроется приложение VK Знакомства или ВКонтакте, сверните его и вернитесь в браузер. Если понадобится, снова введите https://dating.vk.ru/install/ в адресной строке браузера.
Шаг 2. Добавьте ярлык на домашний экранПревращаем веб-версию сайта в иконку на рабочем столе:
Жмем иконку «Поделиться» → проматываем ниже → выбираем пункт «Добавить на экран "Домой"» → «Добавить».
Теперь на «Домашнем экране» вашего iPhone есть иконка VK Знакомств.
Шаг 3. Авторизуйтесь и включите «пуши»• Запускаем VK Знакомства строго с новой иконки на рабочем столе (так PWA получит доступ к отправке уведомлений);
• Авторизовываемся в приложении;
• Жмем «Разрешить» при запросе на отправку уведомлений.
Теперь пуши будут приходить в стандартном режиме — со звуком, баннерами на экране блокировки и красным счетчиком на иконке. Оповещения также будут дублироваться на ваши Apple Watch. За анкеты и мэтчи переживать не стоит — они синхронизируются сразу после входа в учетку.
Что делать, если приложение VK Знакомства пропало с iPhone?«Яблочные» смартфоны иногда чистят память на автомате. Чтобы такого не произошло с уже установленным приложением VK Знакомства (которое теперь нельзя скачать из App Store), необходимо отключить автовыгрузку. Вот как это сделать:
• Открываем пункт «Приложения» в настройках iPhone;
• Переходим в раздел App Store;
• Отключаем тумблер «Сгружать неиспользуемые».
Что делать, если уведомления все равно не приходят?Если вы все сделали верно, но приложение все равно «молчит», вероятно, дело в настройках айфона. Что необходимо проверить:
• Доступы в системе: открываем Настройки → «Уведомления» → ярлык VK Знакомства и проверяем, чтобы все типы оповещений были активны.
• Фоновое обновление: убедитесь, что в «Основных настройках» включено «Обновление контента».
• Энергосбережение: проверяем, что режим энергосбережения отключен (он может глушить фоновые приложения).