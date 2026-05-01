Как быстро выбрать много фотографий в медиатеке iPhone — сразу 4 способа

В связи с недавними изменениями в отношении оплаты подписки iCloud некоторые пользователи iPhone, возможно, захотят освободить место, занимаемое фотографиями и видео. А может быть вы хотите поделиться сразу несколькими десятками или даже сотнями снимков.

Два пальца (на iPad). Просто откройте галерею и проведите по ненужным фоткам двумя пальцами — горизонтально для выбора нескольких штук либо вертикально для выбора рядами.

Свайп. Откройте медиатеку, нажмите кнопку «Выбрать» и проведите пальцем по всем ненужным снимкам. Если подвести палец к нижнему или верхнему краю экрана, список будет прокручиваться одновременнно с выделением файлов.

Собиратель. Если вам нужно собрать и удалить фото выборочно в разных местах галереи, то нажмите и удерживайте один снимок, потом сдвиньте его к краю экрана и удерживайте там. Вторым пальцем просто прокручивайте медиатеку и тапайте на ненужные файлы — они будут собираться под первый палец. Когда всё собрано — перетягиваем их в любое другое приложение.

Фильтры. Можно воспользоваться группировкой снимков по геолокации, событиям, отдельным людям или животным. Для этого откройте «Коллекции» и выберите «Карта», либо же тапните на отдельного человека или событие. Далее можно выбрать для удаления все фото в разделе, как описано выше, либо нажать «Три точки» и выбрать «Поделиться» — отправятся все файлы в коллекции.

Удалять файлы по одному при «большой чистке» крайне неудобно, поэтому можно воспользоваться массовым выделением фото и видео:Помимо этого, можно быстро вычистить определенные типы снимков в блоке «Типы медиафайлов». Там собираются скриншоты, портреты, видео, селфи, панорамы, скринкасты. В каждой из этих категорий можно выбрать всё и удалить разом, чтобы не вылавливать точечно условные скриншоты по всей медиатеке.