Как быстро выбрать много фотографий в медиатеке iPhone — сразу 4 способа

Олег


В связи с недавними изменениями в отношении оплаты подписки iCloud некоторые пользователи iPhone, возможно, захотят освободить место, занимаемое фотографиями и видео. А может быть вы хотите поделиться сразу несколькими десятками или даже сотнями снимков. 

Удалять файлы по одному при «большой чистке» крайне неудобно, поэтому можно воспользоваться массовым выделением фото и видео: 

  • Два пальца (на iPad). Просто откройте галерею и проведите по ненужным фоткам двумя пальцами — горизонтально для выбора нескольких штук либо вертикально для выбора рядами. 
  • Свайп. Откройте медиатеку, нажмите кнопку «Выбрать» и проведите пальцем по всем ненужным снимкам. Если подвести палец к нижнему или верхнему краю экрана, список будет прокручиваться одновременнно с выделением файлов. 
  • Собиратель. Если вам нужно собрать и удалить фото выборочно в разных местах галереи, то нажмите и удерживайте один снимок, потом сдвиньте его к краю экрана и удерживайте там. Вторым пальцем просто прокручивайте медиатеку и тапайте на ненужные файлы — они будут собираться под первый палец. Когда всё собрано — перетягиваем их в любое другое приложение. 
  • Фильтры. Можно воспользоваться группировкой снимков по геолокации, событиям, отдельным людям или животным. Для этого откройте «Коллекции» и выберите «Карта», либо же тапните на отдельного человека или событие. Далее можно выбрать для удаления все фото в разделе, как описано выше, либо нажать «Три точки» и выбрать «Поделиться» — отправятся все файлы в коллекции. 


Помимо этого, можно быстро вычистить определенные типы снимков в блоке «Типы медиафайлов». Там собираются скриншоты, портреты, видео, селфи, панорамы, скринкасты. В каждой из этих категорий можно выбрать всё и удалить разом, чтобы не вылавливать точечно условные скриншоты по всей медиатеке. 
