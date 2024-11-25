Как быстро выключить iPhone с iOS 18. Это новый способ

Компания Apple существенно изменила визуальное оформление iOS 18 в целом и Центра управления (шторки) в частности. Теперь кнопки в нём можно менять местами, добавлять новые и убирать ненужные. Среди прочего, там же — в шторке — появился новый элемент для выключения смартфона.

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До сих пор полностью выключить айфон с Face ID можно было двумя способами: пройдя в «Настройки» → «Основные» → «Выключение», либо нажав поочередно две кнопки громкости, а потом удерживая кнопку Power / Siri. Теперь всё стало проще благодаря вот этому элементу:Опустив «шторку», вы сразу можете нажать на сенсорную кнопку выключения, после чего сделать привычный горизонтальный свайп по экрану. Обратите внимание, что нажимать на виртуальный Power нужно с небольшой задержкой, подобно тому, как включается фонарик с локскрина. Если после нажатия новой кнопки вы передумали выключать девайс, придется ввести пароль, так как модуль Face ID отключается.