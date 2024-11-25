Как быстро выключить iPhone с iOS 18. Это новый способ

Компания Apple существенно изменила визуальное оформление iOS 18 в целом и Центра управления (шторки) в частности. Теперь кнопки в нём можно менять местами, добавлять новые и убирать ненужные. Среди прочего, там же — в шторке — появился новый элемент для выключения смартфона.
Опустив «шторку», вы сразу можете нажать на сенсорную кнопку выключения, после чего сделать привычный горизонтальный свайп по экрану. Обратите внимание, что нажимать на виртуальный Power нужно с небольшой задержкой, подобно тому, как включается фонарик с локскрина. Если после нажатия новой кнопки вы передумали выключать девайс, придется ввести пароль, так как модуль Face ID отключается.