Как быстро выключить iPhone с iOS 18. Это новый способ

Олег
iOS 18

Компания Apple существенно изменила визуальное оформление iOS 18 в целом и Центра управления (шторки) в частности. Теперь кнопки в нём можно менять местами, добавлять новые и убирать ненужные. Среди прочего, там же — в шторке — появился новый элемент для выключения смартфона.

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До сих пор полностью выключить айфон с Face ID можно было двумя способами: пройдя в «Настройки» → «Основные» → «Выключение», либо нажав поочередно две кнопки громкости, а потом удерживая кнопку Power / Siri. Теперь всё стало проще благодаря вот этому элементу:

iOS 18

Опустив «шторку», вы сразу можете нажать на сенсорную кнопку выключения, после чего сделать привычный горизонтальный свайп по экрану. Обратите внимание, что нажимать на виртуальный Power нужно с небольшой задержкой, подобно тому, как включается фонарик с локскрина. Если после нажатия новой кнопки вы передумали выключать девайс, придется ввести пароль, так как модуль Face ID отключается. 
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Комментарии

tellurian
+2056
tellurian
Почему нельзя это сделать было сразу после выпуска? Загадка 🤔 ждать столько лет.🤦‍♂️
2 часа назад в 16:00
#
tellurian
+2056
tellurian
Для выключения нужно нажать одну кнопку громкости и кнопку включения одновременно.

«Выключение iPhone
iPhone c Face ID. Одновременно нажмите и удерживайте боковую кнопку и любую из кнопок управления громкостью до появления бегунков, затем перетяните бегунок выключения в верхней части экрана.
iPhone с кнопкой «Домой». Нажмите и удерживайте боковую кнопку, затем перетяните бегунок.»

https://support.apple.com/ru-ru/guide/iphone/iph841379c3d/ios#:~:text=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20iPhone%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E,%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%20iPhone.
2 часа назад в 16:06
#
Anatoly076
+281
Anatoly076 tellurian
Громкость вверх и вниз + Power и держим до появления яблочка — это по сути Хард ресет со сбросом кэша памяти. Ну или если зажать до выключения экрана то будет выключение обычное. Но кэш не сбросится. Это скорее для hard reset. На 7-ке было действительно зажимая громкость вверх + power. А на 6-ке была комбинация с кнопкой домой. (Громкость вверх + home + Power).
час назад в 16:51
#
tellurian
+2056
tellurian Anatoly076
Именно. В статье ошибка. Кто же столько минусов поставил?
13 минут назад
#
Anatoly076
+281
Anatoly076
Хорошая попытка вообще избавиться от кнопки вкл./выкл. 👍🏻😊
час назад в 16:52
#
tellurian
+2056
tellurian Anatoly076
Можно Сири использовать для этого.
13 минут назад
#

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