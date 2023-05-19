Как делать скриншоты на Apple Watch. Сначала нужно кое-что включить

Откройте приложение Watch на сопряженном iPhone

Перейдите на вкладку «Мои часы»

Нажмите «Общие»

Включите тумблер «Разрешить скриншоты».

Снимки экрана — это функция, которая плотно вошла в нашу жизнь. С их помощью мы фиксируем нужную информацию вместо того, чтобы её переписывать, а также делимся чем-то интересным или важным. А еще скриншоты полезны, когда требуется решить проблему с устройством — и Apple Watch не исключение.Скриншоты на «яблочных» часах делаются очень просто — достаточно кратно одновременно нажать на Digital Crown и боковую кнопку. Однако на некоторых девайсах предварительно нужно включить одну настройку.Готово! Теперь можно делать снимки экрана часов по описанному выше алгоритму — изображения будут сохраняться в галерею Apple Watch и сопряженного iPhone.